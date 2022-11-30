Eminönü Gezilecek Yerler - Eminönü’nde Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Eminönü gezilecek yerler oldukça fazladır. Eminönü nerede ya da Eminönü'ne yakın yerler konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız Eminönü İstanbul'un merkezidir diyebiliriz. Eminönü'ne nasıl gidilir ya da Eminönü'nde neler var soruları da insanların merak ettikleri arasındadır. Eminönü'nde gezilecek yerler ve Sirkeci Eminönü'nde ne yapılır sorularının cevaplarını kısa bir araştırma ile bulabilirsiniz. Eminönü neyi meşhur ve Tahtakale gezilecek yerler sorularının cevabı yazımızın devamında.



Eminönü Nerede?



Eminönü, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı olan gelişmiş bir semtin adıdır. Söz konusu semt, İstanbul'un merkezi konumunda olup turistik yerleri ile de meşhur olan bir bölgedir. Burada bulunduğunuz süre içerisinde çok sayıda ilgi çekici alanı görebilirsiniz.



Eminönü'ne Nasıl Gidilir?



Eminönü, ulaşımın çok kolay olduğu bir semttir. İstanbul'un birçok yerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT otobüsleri ile bu bölgeye gelebilirsiniz. Kadıköy ve Üsküdar'dan Eminönü'ne gelecekseniz de yolcu feribotlarından istifade edebilirsiniz. Yine Üsküdar'da bulunan Marmaray hattından da Eminönü'ne ulaşabilirsiniz. Bağcılar-Kabataş tramvay hattı da rahatlıkla ulaşım sağlanacak alternatiflerden biridir.



Eminönü'nde Gezilecek Yerler



Eminönü, İstanbul'un tarihi yarımadasının en hareketli ve turistik merkezlerinden biridir. Bunun yanında söz konusu merkez, ulaşımın da en kolay yapılacağı merkezler arasındadır. Eminönü'nde çok sayıda gezilecek yer olduğunu da görebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki alanları gezmenizi tavsiye ediyoruz.



Eminönü Meydanı

Eminönü Meydanı, yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir alandır. Bu meydana geldiğinizde tarihi Yeni Cami ve Mısır Çarşısı'nı gezebilirsiniz. Bunun yanında tarihi Sirkeci Garı da görülmesi gereken yerler arasındadır.



Galata Köprüsü

Karaköy ile Eminönü'nü birbirine bağlayan yapı Galata Köprüsü'dür. 490 metre uzunluğundaki bu köprü, farklı mimarisi ile ilginizi çekecektir. Köprünün üzerinde balık tutan insanları göreceksiniz. Köprünün kıyı kesimlerinde bulunan balık restoranlarda emek arası balık yiyebilirsiniz.



Mısır Çarşısı

Eminönü Meydanı'nın hemen başında tarihi Mısır Çarşısı yer alır. Özellikle çarşıda bulunan renkli baharat tezgâhları görenlerin ilgisini çeker. Her çeşit baharat ve şifalı bitkiyi bu çarşıda bulabilirsiniz.



Yeni Cami

Eminönü Meydan'da bulunan Yeni Cami, harika mimarisi ile göz kamaştırıcı bir görünüme sahiptir. Caminin içerisinde bulunan büyük avlu, türkuaz mavi ve beyaz renkli işlemelerle harika bir görünüm sergiler.



Rüstem Paşa Camii

1561 yılında Mimar Sinan tarafından yapımı tamamlanan bu cami, İznik çinileri ve Osmanlı dönemi mimari yapıtları ile dikkat çeker. Bu camiye dönemin şaheserlerinden biri diyebiliriz.



Eminönü Neyi Meşhur?



Eminönü, ekmek arası balık ve baharatları ile meşhur olan bir yerdir. Bunun yanında çarşı ziyaretiniz esnasında tekstilden elektroniğe kadar birçok alanda farklı alternatifler bulabilirsiniz. Tarihi alanları gezerken her biri birbirinden özel çok sayıda fotoğraf pozu yakalayabilirsiniz. Eminönü'nü dolaşırken Osmanlı'nın mimari alanda ne denli geliştiğini de yerinde görebilirsiniz.