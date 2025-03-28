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Giriş Tarihi: 28.3.2025 11:09 Son Güncelleme: 28.3.2025 11:36

Eminönü'nde bayram alışverişi heyecanı arttı: Vatandaş çikolata ve şekere yoğun talep gösterdi

Ramazan  Bayramı'na kısa bir süre kala İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü'nde alışveriş hız kazandı. Vatandaşlar özellikle şeker, çikolata gibi bayram ikramlıklarına yoğun ilgi gösterdi.  Fiyatlar ise 200-300 TL arasında değişti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eminönü’nde bayram alışverişi heyecanı arttı: Vatandaş çikolata ve şekere yoğun talep gösterdi

Eminönü'ndeki esnaflar bayram öncesi artan yoğunluktan memnun olduklarını belirtirken özellikle Şeker ve çikolataya talebin daha fazla olduğunu ifade ettiler. Eminönü'nde şeker ve çikolata satan esnaf Muhittin Tan, ''Bayram heyecanımız başladı. Tezgahlara şeker ve çikolataları getirdik. Bayramlarda misafirlere ikram etmek için şeker ve çikolata tercih ediliyor. Bu gelenekten dolayı talep bayram öncesinde artıyor. Geçen sene şeker, çikolata fiyatları 280 liraydı, bu yıl 250 liradan satıyoruz. Son 2-3 gündür satışlarımızda artış var'' dedi.

Alışveriş için Eminönü'ne gelen vatandaşlar Eminönünün Ramazan ayının simgesi gibi. Manevi bir havasının olduğunu belirterek tüm ihtiyaçlarını giderip her çeşit ürünü bulabildiklerini kaydettiler.

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Eminönü'nde bayram alışverişi heyecanı arttı: Vatandaş çikolata ve şekere yoğun talep gösterdi
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