Eminönü’nde bayram alışverişi heyecanı arttı: Vatandaş çikolata ve şekere yoğun talep gösterdi

Eminönü'ndeki esnaflar bayram öncesi artan yoğunluktan memnun olduklarını belirtirken özellikle Şeker ve çikolataya talebin daha fazla olduğunu ifade ettiler. Eminönü'nde şeker ve çikolata satan esnaf Muhittin Tan, ''Bayram heyecanımız başladı. Tezgahlara şeker ve çikolataları getirdik. Bayramlarda misafirlere ikram etmek için şeker ve çikolata tercih ediliyor. Bu gelenekten dolayı talep bayram öncesinde artıyor. Geçen sene şeker, çikolata fiyatları 280 liraydı, bu yıl 250 liradan satıyoruz. Son 2-3 gündür satışlarımızda artış var'' dedi.

Alışveriş için Eminönü'ne gelen vatandaşlar Eminönünün Ramazan ayının simgesi gibi. Manevi bir havasının olduğunu belirterek tüm ihtiyaçlarını giderip her çeşit ürünü bulabildiklerini kaydettiler.