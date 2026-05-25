Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu

Kurban Bayramı öncesi Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı ve civarında vatandaş yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı öncesinde eksiklerini gidermek için Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'ya giden İstanbullular, özellikle şekerleme, lokum ve çikolata satılan tezgahlarda yoğunluk oluşturdu. Bayram sabahı için hazırlık yapan vatandaşlar, ikramlık ve kahvaltılık almak için tarihi çarşıya akın etti. Çarşılarda bazı dükkanların ve giriş-çıkış kapılarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Alışverişlerin gün boyu sürdüğü bölgede, baharatçılar ve hediyelik eşya satan dükkanlar ilgi gördü. Galata Köprüsü, Refik Saydam Caddesinde yaşanan araç trafiği dikkati çekti. İzmir'den bayram için İstanbul'a geldiğini söyleyen Recep Çalık, tatili İstanbul'da geçireceğini söyledi. Her bayram öncesi Eminönü'nde yoğun bir kabalalık olduğunu belirten vatandaşlar, bayram günleri öncesinde Eminönü ve çevresinde anormal kalabalık ve yoğunluk meydana geldiğini adım atacak yar kalmadığını söylediler.

