Haberler Yaşam Haberleri Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu
Giriş Tarihi: 26.05.2026

Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu
  • ABONE OL
Kurban Bayramı öncesi Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı ve civarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bayram alışverişi için Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'ya giden İstanbullular, özellikle şekerleme, lokum ve çikolata satılan tezgahlarda yoğunluk oluşturdu. Bayram sabahı için hazırlık yapan vatandaşlar, ikramlık ve kahvaltılık almak için tarihi çarşıya akın etti. Alışverişlerin gün boyu sürdüğü bölgede, baharatçılar ve hediyelik eşya satan dükkanlar ilgi gördü. Galata Köprüsü, Refik Saydam Caddesinde yaşanan araç trafiği dikkati çekti. Her bayram öncesi Eminönü'nde yoğun bir kabalalık olduğunu belirten vatandaşlar, adım atacak yar kalmadığını söyledi. Bu arada İstanbul'da 9 Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde trafik yoğunluğu gün boyunca düşük seviyelerde ölçüldü. Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş günleri ve hafta sonu rutin olan trafik yoğunluğu bugün düşük seviyelerde kaldı.

#İSTANBUL #GALATA KÖPRÜSÜ #EMİNÖNÜ #KURBAN BAYRAMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA