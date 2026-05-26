Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu

Kurban Bayramı
öncesi Fatih Eminönü
'nde bulunan Mısır Çarşısı ve civarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bayram alışverişi için Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'ya giden İstanbullular, özellikle şekerleme, lokum ve çikolata satılan tezgahlarda yoğunluk oluşturdu. Bayram sabahı için hazırlık yapan vatandaşlar, ikramlık ve kahvaltılık almak için tarihi çarşıya akın etti. Alışverişlerin gün boyu sürdüğü bölgede, baharatçılar ve hediyelik eşya satan dükkanlar ilgi gördü. Galata Köprüsü
, Refik Saydam Caddesinde yaşanan araç trafiği dikkati çekti. Her bayram öncesi Eminönü'nde yoğun bir kabalalık olduğunu belirten vatandaşlar, adım atacak yar kalmadığını söyledi. Bu arada İstanbul
'da 9 Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde trafik yoğunluğu gün boyunca düşük seviyelerde ölçüldü. Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş günleri ve hafta sonu rutin olan trafik yoğunluğu bugün düşük seviyelerde kaldı.