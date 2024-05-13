Emiralem Çileği, yüzbinleri Menemen’de buluşturdu

14. Emiralem Çilek Festivali, 2 günlük yoğun bir maratonun ardından son buldu. Bu yıl 11-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde, açılış gününün kortej ve Simge konseri coşkusu, ikinci gün ise yerini yarışmaların ve sokak sanatçılarının birbirinden güzel ezgilerine bıraktı. Festival alanı boyunca kurulan yüzlerce stant, üretici ve tüketiciyi bir araya getirirken, çocuklar için düzenlenen aktiviteler de, miniklerin yüzünü güldürdü.

ÖNCE YARIŞMA SONRA ÖDÜL

En iyi çilekli pasta, en güzel çilek tarlası ve farklı çilek türleri içinde en güzel çilek yarışmalarının gerçekleştirildiği ikinci günde, yarışmalarda başarılı olan isimlere ödüllerini Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen İlçe Jandarma Komutanı Atilla Vurganer, Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş, geçmiş dönem Emiralem Belde Belediye Başkanı Veli Dal ve muhtarlar verdi.

PEHLİVAN: "FESTİVALİMİZE 700 BİN KİŞİ KATILDI"

İki günlük festival heyecanını değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivale gelen ziyaretçi sayısını açıkladı. Pehlivan, "Festivalimize sadece İzmir'in ilçelerinden değil, çevre illerden de katılım oldu. Manisa yolumuz kilitlendi. 2 gün boyunca güzel Emiralem'imize, eşsiz çileğimizi tatmak ve festival coşkusuna ortak olmak adına 700 bin vatandaşımız geldi. Geçtiğimiz yıl bu sayı 500 bindi. Her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Mükemmel seviyede bir festival oldu. Emiralem'imizin çileği, sadece Menemen'e değil, ülkemize mal olmuş bir çilek. İzmir'deki çilek üretiminin yüzde 65'i burada yapılıyor. Bu eşsiz koku ve lezzetteki ürünümüzü tanıtmak için biz de yerel yönetim olarak üstümüze ne düşüyorsa, elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Ürünümüzün daha fazla tanınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretici ve tüketicinin bir araya geldiği çok güzel bir buluşmayı gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu muazzam etkinlik için en başta çiftçimize, üreticimize teşekkür ediyorum. Tarladan sofraya kadar süren bir serüvenin en önemli ve meşakkatli kısmını onlar üstleniyor. Üreticimiz bu bağlamda başımızın tacıdır." dedi.