Emirgan Muhtarı: "Çeşmeye verilen zarar tutanak altına alındı"

İBB, 29 Mayıs'ta Emirgan Çınaraltı Meydan Düzenleme Projesi başlattı. 14 Temmuz'da bitmesi planlanan meydan yenileme projesi

sırasında iddiaya göre, Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi zarar gördü. Çalışmalar esnasında kepçenin çarpmasıyla kırılan çeşmenin taşı için ekipler zarar görerek yerinden kopan mermer parçalarını yerine çimentoyla sabitleyerek çözüm bulmaya çalıştı.

Meydandaki çalışmalar esnasında eski PTT kuyusu olarak bilinen kapalı kuyu da, malzeme boşaltmak için gelen TIR nedeniyle çöktü. Çevresine beton dökülen kuyu ise çevrelendi ancak kuyunun ağzı açık bırakıldı.

Esnaf Mustafa Pehlivan da, "Bize Temmuz'da bitecek denildi ama belli değil galiba uzun sürecek gibi. Güzel bir çalışma ama biz yapılan tarihi yanlış buluyoruz. Şu an bizim işlerimizin açılma dönemi, iş yapacağımız dönemler yanlış bulduk " diye konuştu.

Emirgan Mahalle Muhtarı Muharrem Yavuz ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Emirgan Çınaraltı Meydan Düzenlemesi Projesi kapsamında 3 hafta önce başlatılan çalışmalar sırasında, tarihi Emirgan çeşmesi'ne etrafında altyapı çalışması yapıldığını. Bu sırada kepçe ile çevresinde çalışma yapıldığı sırada çeşmenin sağ tarafındaki mermer parçalarının zarar gördüğünü ve bazı taşların yerinden oynadığını tutanakla kayıt altına aldıklarını belirterek, "Proje çalışması devam ederken iş makinası tarihi Abdulhamit Çeşmesi'nin çevresinde çalışma yaparken çeşme kanarındaki bölüme zarar verdi. İş makinasının verdiği hasarın tespiti yapılarak tutanak tutulup ilgili makamlara bildirildi. Daha sonra burasının çimento ile mermer parçaları yerine monte edildiğini gördük. Emirgan tarihi çeşmemiz 1781 yılında birinci Abdulhamit tarafından yaptırılmış ve 1996 yılında resterasyon görerek ayakta kalması sağlanmıştır. Tarihi çeşmemizin uzun yıllar ayakta kalması ve korunması için tekrar resterasyon ve bakım yapılması gerekiyor. Tarihi çeşmemizi koruyup kollamalıyız. Tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Çevre esnafı ise iş makinasının tarihi çeşmede ufakta olsa bir hasar meydana getirdiğini hasar gören alanın apar topar kapatılmaya çalışılmasının doğru olmadığını söylediler.