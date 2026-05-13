Emirhan’ın katili cinayetten 40 gün sonra Mersin’de yakalandı

Olay, 28 Mart tarihinde Kayseri'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Emirhan Arslan, arkadaşıyla birlikte evde oturduğu sırada eve A.K ve oğlu D.K baskın yaptı. Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan Arslan tabancayla başından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU OLAY GÜNÜ TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerden D.K. (19) kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Baba A.K ise kazarak izini kaybettirdi. Polis cinayet zanlısı A.K'yi yakalama için geniş çaplı çalışma başlattı.

575 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ

Firari şüpheli A.K.'nin yakalanması için Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube ekiplerinden özel bir ekip kuruldu. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık 575 saatlik kamera kaydı incelendi. Yapılan analizler sonucunda şüphelinin Mersin'e kaçtığı tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin'e giden ekipler, A.K.'nin saklandığı adresi belirledi. Düzenlenen operasyonla zanlı saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, adli işlemleri yapılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri'ye sevk edildi. Soruşturma kapsamında A.K.'nin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen kardeşleri O.K. (56) ve D.K. (61) ile amcasının oğlu O.K. (47) de eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör