Emlakçıda yasa dışı bahis oynattılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. Şüplelilerin "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden "Kapalı Devre" yöntemiyle bahis ve kumar oynattıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, bahis ve kumar oynatmak için emlak ofisi, iletişim dükkânı ve kıraathane gibi farklı iş yerlerini kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.