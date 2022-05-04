Haberler Yaşam Haberleri Emlakçıya kanlı pusu
Giriş Tarihi: 5.5.2022

Emlakçıya kanlı pusu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Emlakçıya kanlı pusu

Diyarbakır’da emlakçı Abdurrahman Dağ ve ailesinin bulunduğu araç, Kalaşnikoflarla yaylım ateşine tutuldu. Araçtaki anne ve 17 yaşındaki kızı öldü, Dağ ve iki çocuğu yaralandı

Diyarbakır'da, emlak alımsatım işi ile uğraşan 50 yaşındaki Abdurrahman Dağ'ın kullandığı araca kimliği belirsiz kişilerce Kalaşnikof otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ yakınlarında yer alan Buyuransu kırsal mahallesinde gece yarısı yapılan saldırıda, araçta bulunan Dağ'ın eşi 45 yaşındaki Gariban Dağ ile 17 yaşındaki kızı Naime Dağ hayatını kaybetti. Saldırıda Abdurrahman Dağ ve iki çocuğu ise yaralandı. Yaralı Dağ ve 2 çocuğu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otopsinin ardından anne ve kızı, yakınları tarafından gözyaşları içinde Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Abdurrahman Dağ'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.



BAYRAM ZİYARETİNE GİTMİŞLERDİ
Abdurrahman Dağ'ın bayramın birinci günü ailesiyle gittiği Buyuransu Köyü'nde yaşayan kayınpederini ziyaretten sonra evlerine döndükleri sırada saldırıya uğradıkları belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Son dakika: 4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
SON DAKİKA: İBB'nin Çırağan Katliamı'nda şoke eden detay! Üstünü örtmek için servet ödemişler...
Samsun'da kahreden olay! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Emlakçıya kanlı pusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA