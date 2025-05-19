Emniyet camiasının acı kaybı

Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canpolat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Canpolat için ilk tören, görev yaptığı Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlendi. Meslektaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan Canpolat'ın naaşı, törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Kırıkkale merkez Kırıkköyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canpolat, dualarla Kırıkkale Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, MHP İl Başkanı Murat Abalı, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Ceylan ve çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaşlar katıldı.