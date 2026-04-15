Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılar! EGM duyurdu: 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı
Giriş Tarihi: 15.04.2026 22:34 Son Güncelleme: 15.04.2026 22:51

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

SENA UYANER
  • ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında; kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir.

Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış; içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir.

GEREKLİ İŞLEMLER KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK

Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA