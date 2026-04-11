Giriş Tarihi: 11.04.2026 11:28

Emniyet şeridinde aracından inen sürücüye otomobil çarparak öldürdü

İstanbul Ataşehir D-100 kara yolunda emniyet şeridine çektiği otomobilinden inen sürücü M.Y.'ye, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. İki araç arasında sıkışan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA
Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolu Kozyatağı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 33 UP 242 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y., bagajından bir şey almak için emniyet şeridine çektiği aracından indi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.A. yönetimindeki 34 FK 7777 plakalı otomobil, M.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Y., iki otomobilin arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından M.Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

