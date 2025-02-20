Emniyet ve jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 araç ve 4 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar neticesinde toplam 79,5 kilogram uyuşturucu madde, 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İstanbul Emniyeti, zehir tacirlerine göz açtırmayarak başarılı bir operasyona daha imza attı.

HAKKARİ'DE TIR'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari'de düzenlenen operasyonda ise jandarma ekipleri büyük bir başarıya imza attı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir tır durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeğiyle gerçekleştirilen aramalarda, tırda 111,5 kilogram kubar esrar ve 64 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

2024 YILINDA 28 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılı boyunca düzenlediği operasyonlarla uyuşturucuyla mücadelede kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bu operasyonlar kapsamında, toplamda 28 ton 82 kilogram esrar ele geçirildi. Jandarma ve emniyet güçleri, gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelesini sürdürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: "GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Uyuşturucuya karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Bu mücadelemizde milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.