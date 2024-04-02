Emniyet ve Jandarma’dan 55 ilde “Narkoçelik-10” operasyonu! 250 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9️ ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-10" operasyonlarında; 1 ton 19 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 615 ekip, bin 542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Kırklareli, Adana ve Konya olmak üzere 46 ilde operasyon düzenlendi.Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 130 kg metamfetamin, Muhtelif miktarda eroin ve bin 542 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 zehir taciri yakalandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 112 kg metamfetamin ele geçirilirken 5 sokak satıcısı yakalandı.Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 305 kg skunk, 27 kilo 5 gram metamfetamin ele geçirilirken 2 zehir taciri gözaltına alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 35 kg esrar ele geçirilirken 1 zehir taciri yakalandı."Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; Hakkari, İstanbul, Van, Malatya, Bingöl, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ ve Iğdır'da operasyonlar düzenlendi."Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 4 ayrı operasyonda; 245 kg metamfetamin, 19 kg eroin, 24 kg morfin, 11 kg esrar, 62 kg skunk ile 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 zehir taciri yakalandı.Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 10 kg metamfetamin ele geçirildi.Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 18 kg esrar ele geçirilirken 3 zehir taciri yakalandı.Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 450 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 sokak satıcısı yakalandı."İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Zehir tacirlerine sesleniyorum. Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz. Sizi tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.