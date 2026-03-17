Emniyet ve jandarmadan ortak operasyon: Ankara’da aranan 103 kişi yakalandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başkent genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 200 şüpheli hakkında araştırma yapıldı ve elde edilen tespitler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. 103 şahıs gözaltına alındı.
ARAT VE JASAT TEK YUMRUK
Operasyon kapsamında Emniyet'in Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ortak hareket etti. Başkent genelinde düzenlenen operasyona 495 personel ve 141 ekip katıldı. Operasyon öncesi birlikte içtima yapan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 103 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
ÖZEL HAREKAT VE DRONE DESTEĞİ
Operasyona Özel Harekat polisleri, drone ekipleri ve operasyon timleri de destek verdi. Dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama gibi suçlara karıştıkları tespit edilen veya bu suçlardan aranan şahısların hedef alındığı operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.