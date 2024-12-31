Emniyetin şampiyon polisi: Gündüz polis akşam şampiyon boksör

İstanbul Emniyet teşkilatında Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Ilgar Çelik, aynı zamanda Kempo dalında Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan profesyonel bir sporcu. 2019 yılından bu yana hem boksör hem de polis olan Çelik, bu yıl Gençlik Konseyi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Milli sporcu, geçtiğimiz aylarda başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kadıköy de WBC profesyonel boks gecesinde 7. Maçına çıkarak galibiyet alan Çelik, Dünya boks kemeri unvanına da sahip oldu.

YENİ BİR DÜNYA ŞAMPİYONLUK KEMERİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Profesyonel olarak boks hayatına devam eden İlgar Çelik 7 adet galibiyet 4 adet nakavt ile başarılarına devam ederken yeni bir dünya şampiyonluk kemeri için kolları sıvadı. Şubat ayında Kadıköy de Serdar Avcı tarafından düzenlenecek Dünya boks konseyi WBC dünya şampiyonluk kemeri için yarışmaya katılacak olan profesyonel boksör İlgar Çelik emniyet teşkilatı içinde ikinci gurur yaşatmayı hedefliyor. Bu şampiyonluk için hem Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünde polislik görevini yaparken akşamları da dünya şampiyonluğu için hazırlanıyor.

Emniyet teşkilatında görev yapmaktan gurur duyduğunu ve spordaki başarılarını şehit polislere armağan edeceğini belirten İlgar Çelik, "Profesyonel spora ve boksa 2004 yılında Kars'ta başladım. Miniklerde yıldızlarda gençlerde çeşitli dereceler elde ettim. 2019 yılından bu yana Emniyet Teşkilatında polis olarak görev alıyorum. Hem polis hem de sporcu olarak pek çok başarıya imza attım. 2025'in Şubat ayında Kadıköy de Serdar Avcı tarafından düzenlenen Dünya boks konseyi WBC dünya şampiyonluk kemeri için yarışmaya katılacağım. Dünya şampiyonluk kemerime bir yenisini daha katmak için mücadele vereceğim. Elde ettiğim Avrupa ve dünya şampiyonluklarımı görev yaptığım Emniyet teşkilatına ve bu meslekte şehit ve gazi olan meslektaşlarıma adıyorum. Bundan sonrada başarılarıma yeni dünya şampiyonlukları katarak devam ettireceğim. Vatanım, milletim ve görev yaptığım Emniyet teşkilatıma gurur yaşattığım için mutluyum" dedi.

GENÇLİK KONSEYİ TARAFINDAN YILIN SPORCUSU ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Uluslararası WBC Dünya Şampiyonluk kemeri bulunan İstanbul emniyetinde görevli polis memuru ve milli sporcu İlgar Çelik 5.Gençlik Kolları Girişimciler ve Sanat Ödüllerinde Dünya Gençlik Konseyi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görülmüştü. Polis memuru ve aynı zamanda da profesyonel boksör İlgar Çelik almış olduğu bu anlamlı ödülü mensubu olduğu Türk polis teşkilatına armağan ederek kurumuna büyük bir gurur yaşattı.