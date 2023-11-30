Empati İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Ünlü Düşünürlerden Empatiyle İlgili Sözler ve Alıntılar

Duygudaşlık ve eşduyum olarak da ifade edilen bir olgu olan empati ile ilgili sözler, sağlıklı ilişkiler geliştirebilmek için bunun önemli olduğunu söyler. Empati, doğuştan gelen bir yetenek olsa da sonradan da geliştirilebilir. Ağlayan bir insanı gören bir kişinin gözlerinin dolması ve ona sarılmak istemesi, empatinin bir işaretidir. Yazarlardan, şairlerden, ünlü düşünürlerden empatiyle ilgili sözler ve alıntılar ise oldukça bilgilendiricidir.

Empati ile İlgili Sözler

Başkasının yerine kendini koyabilme, duygu ve düşüncelerini anlayabilme, olaylara onun perspektifinden bakabilme yetisine, empati, eşduyum veya duygudaşlık adı verilir. Empati yeteneğine sahip birey sadece anlamakla kalmaz, aynı zamanda bu duyguları içselleştirir. Söz konusu özellik, insanın duygusal zekası ile de yakından ilgilidir.

Öte yandan bir kişinin, başka biriyle empati kurabilmesi için onu sevmesine gerek yoktur. Nefret ettiği bir insan bile olsa onun neden o şekilde davrandığını anlayabilmektir. Bu bir iç görüyü de içinde barındırır ve hem zihinsel hem de duygusaldır. Empati sadece karşıdaki kişi ile ilgili değildir, insan kendisine de bu duygu ile yaklaşmalıdır. Bunun yolu ise kendini olduğu kabul etmek, sevmek ve anlamaktan geçer. Başta psikoloji ve felsefe olmak üzere edebiyatta da sık sık bahsi geçen bu kavram ile ilgili sarf edilmiş bazı ünlü sözler bulunur.

"Kendi çıkarlarımızı düşünürken başkalarının da iyiliğini göz önüne aldığımızda ortada fenalık kalmayacaktır." - Hz. Muhammed

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." - Hz. Muhammed

"Kişi kendine reva görmediği herhangi bir şeyi başkasına gördüğü vakit kamil olamaz." - Hz. Ali

"İnsan acı duyabildiği vakit bir canlı olarak kabul edilir. İnsan, başkasının acısını hissedebildiği zaman insandır." - Tolstoy

"İnsanın büyüklüğü, kendini ne kadar karşısındaki kişinin yerine koyduğu ile ölçülür." - Jane Adams

"Dünyaya anlayış ile yaklaştığınız zaman dünya da size anlayışla yaklaşacaktır." - Hegel

"İnsanlık merhamet ve empati yoksunluğundan dolayı vahşet konusunda büyük bir kapasiteye sahip." - Annie Lennox

"Aynı dili konuşmak değil, aynı duygulara sahip olmak karşınızdakiyle anlaşmanızı sağlar." - Hz. Mevlana

"Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi bir başkasına yapma." - Konfüçyüs

"Birine "insan" demek için onun empati becerisinin iyi düzeyde olması gerekir." - Haruki Murakami

"Birine şefkat göstermenin yolu empatiden geçer, empati ise diğerlerini gözetmeyi gerektirir." - Daniel Goleman

"İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara o şekilde davran ancak ilk adımı sen atmaya çalış." - David Hume

"İnsanların beni anlamaması bende kaygı yaratmaz ancak ben insanları anlayamadığım zaman endişe duyarım." - Konfüçyüs

"Kendini karşındakinin yerine koy. Ağlayan birine "gül" demeyi ve inleyen birine "sus" demeyi terk et. Ağlayan kişiye omuz ol, inleyene ise çare." - Hz. Mevlana

"Empati kurmak bir erdemdir fakat empati kurarken yol gösteren ve yargılayan bir konuma düşülmemelidir." - Gary Bauer

"Hepimizin zaafları vardır bu nedenle birbirimizin olumsuz yanlarını hoş görelim." - Voltaire

"Barış pahalı bir şey değildir, barış için gerekenler yalnızca sevgi, empati ve vicdandır." -La Edri