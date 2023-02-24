Haberler Yaşam Haberleri Depremde yıkılarak onlarca kişiye mezar olmuştu: Emre Apartmanı böyle yıkılmış
Giriş Tarihi: 24.2.2023 18:56 Son Güncelleme: 24.2.2023 19:08

Depremde yıkılarak onlarca kişiye mezar olmuştu: Emre Apartmanı böyle yıkılmış

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak onlarca kişiye mezar olan Gaziantep'teki Emre Apartmanının yıkılma anları MOBESE kameralarına yansıdı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Depremde yıkılarak onlarca kişiye mezar olmuştu: Emre Apartmanı böyle yıkılmış

Binada yakınlarını kaybeden bir ailenin avukatı Aykut Başderici'nin sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, sabaha karşı meydana gelen depremde binaların bir süre sarsılmasından sonra apartmanın yıkılması ve etrafın toz bulutuyla kaplanması yer alıyor.

Emre Apartmanı böyle yıkılmış | Video

Şehitkamil ilçesinin İbrahimli semtindeki binanın şantiye şefi Nazmi Tosun İstanbul Ümraniye'de yakalanmış, binanın müteahhitleri Ali Emre ve Ahmet Yıldız ise yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.

Binanın yıkılmasıyla başlatılan soruşturmada apartmanın altında yer alan bir işyerinde belirlenemeyen tarihte kolon kesildiği, 2019 yılında dükkanı satın alan bir şirketin bankaya yaptığı kredi başvurusunda ortaya çıkmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece'nin kirli ilişki yumağı!
CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
Son dakika: CHP'nin 'İhraç ettik' dediği Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Bir gün önce görüştük böyle bir şey yoktu
DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dakika bir gol bir
SON DAKİKA: NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: "Erdoğan ile mutabık kaldık"
SON DAKİKA: MEB'den OHAL ilan edilen iller ile ilgili flaş karar: Deprem nedeniyle 3'e çıkarıldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde yıkılarak onlarca kişiye mezar olmuştu: Emre Apartmanı böyle yıkılmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA