Depremde yıkılarak onlarca kişiye mezar olmuştu: Emre Apartmanı böyle yıkılmış

Binada yakınlarını kaybeden bir ailenin avukatı Aykut Başderici'nin sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, sabaha karşı meydana gelen depremde binaların bir süre sarsılmasından sonra apartmanın yıkılması ve etrafın toz bulutuyla kaplanması yer alıyor.

Emre Apartmanı böyle yıkılmış | Video

Şehitkamil ilçesinin İbrahimli semtindeki binanın şantiye şefi Nazmi Tosun İstanbul Ümraniye'de yakalanmış, binanın müteahhitleri Ali Emre ve Ahmet Yıldız ise yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.

Binanın yıkılmasıyla başlatılan soruşturmada apartmanın altında yer alan bir işyerinde belirlenemeyen tarihte kolon kesildiği, 2019 yılında dükkanı satın alan bir şirketin bankaya yaptığı kredi başvurusunda ortaya çıkmıştı.