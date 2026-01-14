Emtia piyasalarında yükseliş sürüyor: Bakır ve kalay tarihi zirvede!

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır ton fiyatı yüzde 1,68 artarak 104 bin 970 yuana çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatı yüzde 1,66 yükselerek 13 bin 382 dolara çıktı ve gün içinde 13 bin 400 dolarlık rekor seviyeyi test etti.

Kalay fiyatları da güçlü bir artış gösterdi. Şanghay'da kalay yüzde 8 artışla 413 bin 170 yuana yükselirken, Londra'da kalay fiyatı yüzde 5'in üzerinde yükselerek 52 bin 495 dolara çıktı.