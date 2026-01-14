Emtia piyasalarında yükseliş sürüyor: Bakır ve kalay tarihi zirvede!

Küresel emtia piyasalarında bakır ve kalay fiyatları, arz endişelerinin artmasıyla yeni rekor seviyelere ulaştı.
Doların güçlü seyri rağmen, jeopolitik riskler ve ABD'nin muhtemel ticaret tarifeleri beklentileri, metal fiyatlarının yükselmesini destekleyen temel faktörler oldu.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır ton fiyatı yüzde 1,68 artarak 104 bin 970 yuana çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatı yüzde 1,66 yükselerek 13 bin 382 dolara çıktı ve gün içinde 13 bin 400 dolarlık rekor seviyeyi test etti.
Kalay fiyatları da güçlü bir artış gösterdi. Şanghay'da kalay yüzde 8 artışla 413 bin 170 yuana yükselirken, Londra'da kalay fiyatı yüzde 5'in üzerinde yükselerek 52 bin 495 dolara çıktı.
Diğer baz metallerde de benzer bir yükseliş gözlendi. Şanghay piyasasında alüminyum, nikel, kurşun ve çinko değer kazanırken, Londra borsasında da alüminyum yüzde 0,75, nikel yüzde 1,83, kurşun yüzde 0,15 ve çinko yüzde 1,23 oranında arttı.
Uzmanlar, fiyatlardaki yükselişte arz kaynaklı endişeler, jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin önemli rol oynadığını vurguluyor.