En acı anneler günü! Oğlunun montuna sarılıp avunuyor

Acı olay, geçtiğimiz 10 Mart'ta meydana geldi. Mustafa Yağız Edik, kuzeninin rahatsız eden R.T. ile konuşmak istedi. R.T'nin çağırdığı konuma giden Edik, burada yaşanan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Kısa sürede gözaltına alınan R.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





EN ACI ANNELER GÜNÜ

Anne Seda Edik, en acı Anneler Günü'nü yaşıyor. Mustafa Yağız olmadan bu günün bir anlamı olmadığını belirten anne Edik, katilin en ağır cezayı aldığı gün içinin soğuyacağını söyledi. Edik, "Önce güzelce konuşup, tokalaşıp, ayrılıyorlar. Oğlum çalıştığı restorana gidiyor. Gece 01:30 gibi restorandan çıkıp arkadaşlarıyla birlikte başka bir arkadaşının evine film izlemeye gidiyorlar. Saat 03:40'ta aradım, 'Oğlum sahur hazırlıyorum hadi eve gel' dedim. 'Tamam anne geliyorum' dedi. Tam ben telefonu kapattıktan sonra bu katil oğlumu arayıp, çok ağır hakaretlerde bulunup, küfür ediyor. Oğlum bu küfürlere dayanamıyor ve konuşmak için katilin yanına gidiyor. Öldürüleceğini bilmiyor, yine çok güzel bir şekilde konuşacaklarını düşünüyor. Gidiyor ve arabadan iner inmez oğlumu kalbinden bıçaklayıp öldürüyor. Katil saat 00:30 civarında bir kıza bıçağın resmini atıyor, 'Mustafa Yağız Edik bugün bu bıçakla ölecek' diyor" dedi.

'BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKA ANNELERİN CANI YANMASIN'

Adaletin tecilli edeceğine yürekten inandıklarını belirten acılı anne, "Devletimize, milletimize güveniyoruz. Adaletin en güzel şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz. Bizim canımız yanıyor, başka annelerin canı yanmasın. Böyle büyük bir suça öyle bir ceza verilsin ki bu suçlular bir daha böyle bir şeye cesaret edemesin. Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza güveniyoruz. En kısa zamanda da cezasını yüksek bir şekilde almasını temenni ediyoruz. Bunu yapan çocukların ailelerinin de ceza almasını istiyoruz. Çünkü bunu yapan bir çocuk değil bir cani. Bunu yetiştiren ailesi ne şekilde yetiştirmiş? Bu çocuklar bu şekilde nasıl bir can alabiliyor, bir çocuk öldürebiliyorlar? Ailelerin de ceza almasını istiyoruz" diye konuştu. Anne Edik oğlunun eşyalarına sarılarak avunmaya çalışıyor.