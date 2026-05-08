En acı şeker

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 13 Mart'ta, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'nun annesinin evlat hasreti dinmiyor.

ŞEKERLE AVUNUYOR

Küçük çocuğun annesi Sabire Aydoğdu, oğlunun ölmeden hemen önce yediği ve geriye kalan iki adet şekerle kendini avutuyor. Kazayı kabullenemediğini ve uyuyamadığını söyleyen acılı anne, "O gün sahildeyken verdiğim şekerli sakızdan birini yemişti. Diğer ikisi cebimde kaldı. Kendimi bu şekerlerle avutuyorum. Benim yavrum öldüğüyle kaldı. Kim suçluysa adalet önünde hesabını versin" paylaşımında bulundu. Sabire Aydoğdu, kazadan sonra kendilerine taziyeye bile gelmeyen, tutuklanan dönemin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e sitem etmişti.