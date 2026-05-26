En acı tesadüf! Ağabey ile kardeş yıl arayla motosiklet kazasında can verdi

Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde gece geç saatlerde motosikletiyle seyir halinde olan Ertuğ Toker, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan motosiklet hurdaya dönerken, Ertuğ Toker savrularak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Toker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

4 YIL ÖNCE DE KARDEŞİ MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLMÜŞ

Kuryelik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen ve Bursaspor taraftar grubu Teksas'ın üyesi olan Ertuğ Toker'in ölüm haberi camiayı yasa boğdu. Diğer yandan Ertuğ Toker'in kardeşi Ertan Toker'in de 4 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası 29 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Toker ailesi, 4 yıl arayla yaşanan benzer kazalarda büyük acı yaşadı.