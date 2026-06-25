En acı veda: Acılı baba şehit oğlunun tabutunu öptü

Van'da önceki gün Erciş karayolu üzerinde seyreden hafif ticari aracın, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş Samet Karabulut (27), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Hava yoluyla Adana İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na getirilen, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan da Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Tören mangasının omuzladığı tabut, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında musalla taşına konuldu.

Törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, şehidin ailesi, yakınları ve askeri erkân katıldı. Cenaze töreni sırasında şehit babası Zeki Karabulut, Vali Yavuz ve Kurtoğlu'nun desteğiyle ayakta durabildi. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından baba Karabulut'un, şehit oğlunun tabutunu öperek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Tören mangasının cenaze aracına yüklediği Samet Karabulut, toprağa verildi.