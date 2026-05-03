En acı yarışma

Antalya
'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali'nde acı biber yarışması düzenlendi. Dünyanın en acı biberi arasında gösterilen Jalapeno çeşidi acı biberleri alıp standa geçen 36 yarışmacı, 3 dakikada en fazla biberi yiyerek altın ödülünü alabilmek için mücadele etti. Yarışma sonucunda 474 gram acı biberi yiyen Celal Derin birinci oldu. 370 gramla Yetkin Tuncer ikinciliği, 322 gramla Mehmet Yılmaz üçüncülüğü elde etti. Yarışmaya katılan 3 kadın arasında 146 gram ile en çok acı biber yiyen Nazime Sartık ise kadınların birincisi oldu. Öte yandan yarışmaya baba-oğul rolüyle katılan Mehmet Karakaya ve Cahit Karataş'ın şovu izleyiciler tarafından beğeni topladı. Acı biberin acısına dayamadığını belirterek yardım isteyen Mehmet Karakaya'ya alana gelen itfaiye eri köpük sıktı.