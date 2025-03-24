Akıllı telefonlarımızdaki rehberler, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bazen, bu rehberlerde beklenmedik bir durumla karşılaşırız: "Salt okunur" kişiler. Özellikle "en az bir kişi salt okunur olabilir" uyarısı, telefon rehberini yönetmeye çalışan birçok kullanıcının karşılaştığı bir durumdur. En az bir kişi salt okunur olabilir ne demek, rehberden salt okunur kişi nasıl silinir demeden önce bu yöntemlerin, kullanılan cihaza ve işletim sistemine göre değişebildiğini belirtmemiz gerekir.
"Salt okunur" terimi, bir dosya veya verinin yalnızca görüntülenebildiği, ancak değiştirilemediği veya silinemediği anlamına gelir. Rehberdeki bir kişi "salt okunur" olarak işaretlendiğinde, bu kişinin bilgileri telefonda veya ilişkili hesaplarda (örneğin Google hesabı) düzenlenemez veya silinemez.
Salt okunur bir kişiyi rehberinizden silmek için birkaç farklı yöntem izleyebilirsiniz. Aşağıda, yaygın çözümleri sıralıyoruz:
1. Bağlantılı Hesabı Kaldırmak veya Senkronizasyonu Kapatmak
Salt okunur kişi, örneğin bir Google hesabından geliyorsa:
2. Google Kişiler Uygulamasını Kullanmak
Eğer kişi Google hesabıyla senkronizeyse:
3. Bağlantıları Ayırarak Silmek
Bazı kişiler birden fazla kaynakla ilişkilendirilmiş olabilir. Bu durumda:
4. Üçüncü Taraf Uygulamaları Kontrol Edin
Facebook, WhatsApp gibi uygulamalar bazen kişileri senkronize eder: