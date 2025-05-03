En büyük operasyonda 700 şüpheli tutuklandı

17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Mersin ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyona 4 bin 768 polis, 1461 operasyon ekibi, 40 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 4 İHA ve hava destekli unsurlar katıldı.

HEDEF: SOKAK SATICILARI

Narkokapan adı verilen operasyonda özellikle gençleri hedef alarak uyuşturucu madde satan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcıları hedef alındı. Şüphelilerin büyük çoğunluğunun sosyal medya ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla bağlantı kurarak satış yaptığı belirlendi. Soruşturmada gözaltına alınan ve büyük çoğunluğu Ankara'da ikamet eden 700 şüpheli tutuklandı.

35 şüpheli ise ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu şebekesinin ülke geneline yayılmış bir yapılanmaya sahip olduğu, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu belirtildi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Narkokapan operasyonunun uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın göstergesi olduğunu vurgularken, bu çapta bir operasyonun ilk kez gerçekleştirildiğine dikkat çekti.