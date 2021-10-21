29 Ekim şiirleri 2021 yılında da tüm öğrenci ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Milli bayramların coşkusunu küçük yaş gruplarına yansıtabilmek adına kolay ezberlenen, uzun ve kısa; 1, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık bayram şiirleri öğrencilere ezberletiliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren tüm öğretmenler cumhuriyetin ve ulusal egemenliğin anlamını ifade eden en anlamlı 29 Ekim şiirleri üzerine araştırma yapıyor. İşte öğrencilerin heyecanla araştırdığı, bayram coşkusunu yaşayan vatandaşların incelediği en yeni, en güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri!

1 KITALIK EN GÜZEL 29 EKİM ŞİİRLERİ

Olanca gücümüzle

Haykırırız sevinçle

Cumhuriyet bayramın

Kutlu olsun Türkiye