En İyi Film Karakterleri - Sinema Tarihinin En Unutulmaz Efsane Film Karakterleri

En iyi film karakterleri izlenilen filmde güçlü bir şekilde ben buradayım imajını çizen kişilerdir. İzleyiciye aktarılan duygular, film karakterleri için olmazsa olmaz bir durumdur. İzleyicinin hafızasında kalmak ve onu etkilemek de canlandırılan rolün ne kadar iyi oynandığına bağlıdır. Eğer konu efsane film karakterleri ise filmi izlemesek dahi oynanan rolden şüphe etmemek gerekir. Dolayısıyla Sinema Tarihinin En unutulmaz karakterleri, kendilerini izleyiciye sevdirmiş aktörler ya a aktrislerdir.

En İyi Film Karakterleri

Filmler bizleri soyut bir dünyada duygu yaşamamızı, yeri geldiğinde bu duyguların etkisinden çıkmamamızı sağlar. Kimi filmler çok etkileyicidir. İzleyiciyi alır ve başka boyutlara götürür. Sanki orada filmdeki kişi oymuş gibi. Eğer böyle hissettiğiniz bir film var ise gerçekten başarılı bir filmdir. Filmlerin amacı konusunu izleyiciye aktarabilmektir. Bu nedenle bir film sizi etkilemişse o film güzeldir. Filmlerin böyle etkileri vardır evet ama aktörlerin ve aktrislerin de buradaki payı büyüktür.

Efsane Film Karakterleri

Bazı dönemler öyle bir film çıkar ki gündeme oturur ve herkes onu izlemek ister. Efsane film karakterleri de genelde bu filmler içerisindeki kişiler olur. Bazen psikolojik bir sorunu canlandıran karakter efsane olur. Bazen ütopik bir evrende büyücü olan bir karakter efsane olur. Bazen ise anime karakteri efsane olur. Burada önemli olan kaliteli içerikler ortaya koymaktır. Film eleştirisi yapılırken her noktadan bakılmalıdır. Görsel efektler, filmin konusu, aktörler, aktrisler, karakterler bunlar filmi bir bütün haline getirir. Bu yazı da filmin bir parçası olan efsane karakterlerden bahsedilecektir.

Sinema Tarihinin En Unutulmaz Karakterleri

Sinema tarihinin en unutulmaz karakterleri dönem dönem değişebilir. Değişerek geçmişte kalsa bile günümüzde o karakterden bahsediyoruzdur. Aslında bu özellikteki karakterler efsane özelliğine sahiptir. Sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerinden bazılarına değinilecektir.

CAPTAİN JACK SPARROW

Captain Jack Sparrow Karayip Korsanlar adlı filmde karşımıza çıkan bir karakterdir. Bu karakterin bir gemisi vardır ve o gemide kaptandır. Eğlenceli, şakacı bir kaptandır kendisi. Bu karakteri canlandıran Johnny Depp, film konusunu izleyiciye aktarmada mükemmel bir potansiyele sahiptir. Bu sebeple kendisinin muhakkak efsane karakterler içerisinde yer alması gerekmektedir.

GOLLUM

Yüzüklerin Efendisi filminde dikkatimizi çeken bir karakter var ise o da Gollum karakteridir. Gollum insana benzese de kurgusal bir karakter olduğu bellidir. İri iri mavi gözleri olan bu karakter biraz ürkütücü özelliğe sahiptir. Karakterin iyi canlandırılması onu efsane karakterler kategorisine dahil etmektedir.

THE JOKER

Joker, izleyicilerin akıllarını biraz zorlayan bir karakterdir. Psikolojik sorunu olan Joker git gelli olan ruhsal durumunu çok güzel yansıtmaktadır. Sanki gerçekten bu psikolojik durumu yaşıyor ve bütünleşmiş gibidir. Böylece kendisinden efsane karakter olarak bahsetmek mümkündür.

TYLER DURDEN

Tyler Durden karakteri Dövüş Kulübü filmde yer almaktadır. Tyler Durden karakteri Jack adlı karakterin ideal benliğini yansıttığı bir karakterdir. Dolayısıyla bu filmde psikolojik sorunu olan bir karakter yer almaktadır. Biraz karmaşık gelen bir özellikte olsa da filmin konusu her şeyi netleştirir niteliktedir. Psikolojik sorunun işlenişi, filmin sonuna kadar bunun anlaşılmaması bu karakteri efsane karakterler arasına dahil etmektedir.