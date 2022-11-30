En İyi Hayatta Kalma Oyunları - En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Açık Dünya En İyi Hayatta Kalma Oyunları Listesi

En iyi hayatta kalma oyunları pc ortamının vazgeçilmez tutkularındandır. En iyi hayatta kalma oyunları mobil ortamının da vazgeçilmezleri arasındadır. Online hayatta kalma oyunları, oyun tutkunuza başkalarının da ortak olmasını sağlar. Her geçen gün piyasaya yeni bir oyunun çıktığını görebilirsiniz. Bu sayede oyunun çok daha eğlenceli ve heyecanlı olduğuna şahit olabilirsiniz. Açık dünya hayatta kalma oyunları ile ilgili ayrıntılar yazımızın devamında.



En İyi Hayatta Hayatta Kalma Oyunları Pc



Oyun tutkunları daha çok bilgisayar ortamında oyun oynamaktan hoşlanırlar. Bu kapsamda üretilmiş olan klavye, mouse ve kulaklık gibi ekipmanlar ile oyunun eğlencesi kat be kat artacaktır. Oyun dünyasında popüler olan çok sayıda hayatta kalma oyunu vardır. Daha önce deneyiminiz olmadı ise aşağıdaki oyunları oynayabilir, eğlenceyi sonuna kadar hissedebilirsiniz.

Survival Evolved

2017 yılında piyasaya çıkan bu oyun, dinozorların var olmaya devam ettiği bir dünyayı konu alır. Dinozorların işgal ettiği dünyada oyuncu, tek başına hayatta kalmaya çalışır.



Don't Starve Together

2016 yılında piyasaya çıkan bu oyun, içerisinde bolca detay barındıran bir hayatta kalma macerasıdır. Bu oyunda kendinize özgü bir tasarım yaratarak oyunu daha eğlenceli kılabilirsiniz.



Frostpunk

2018 yılında piyasaya çıkan bu oyun, şehir kurma ve hayatta kalmayı konu alır. Oyun, güçlü bir anlatım tekniğine de sahiptir.



Medieval Dynasty

2021 yılında piyasaya çıkmış olan bu oyun, oyunculara gerçekçi bir orta çağ deneyimi yaşatır. Ağır yapıda ilerleyen hayatta kalma oyunlarından hoşlanıyorsanız bu oyunu çok seveceksiniz.



Minecraft

2011 yılında geliştirilen Minecraft, aynı zamanda mobil olarak da oynanan oyunlardan biridir. Özgürlük mücadelesini konu alan bu oyun, mutlaka denemeniz gereken bir maceradır.



Project Zomboid

Gerilim dolu bir atmosferde geçen bu oyun, gerçeğe odaklanan yapısı ile oyun tutkunlarının beğenisini kazanmıştır.



Subnautica

2018 yılında geliştirilmiş olan bu oyun, okyanusta yaşayan canlıları ve bu canlılar arasında verilen hayatta kalma mücadelesini konu alır.



The Forest

2018 yılında geliştirilmiş olan bu oyun, discord uygulaması üzerinden bir araya gelen arkadaşların online olarak oynayabileceği bir hayatta kalma oyunudur.



The Long Dark

2017 yılında geliştirilen bu oyunda oyuncular doğa ile baş başa bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Zorlu bir hayatta kalma mücadelesini konu alan bu oyunu seveceğinize emin olabilirsiniz.

Teknoloji alanındaki gelişmeler beraberinde oyun dünyasında da gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu kapsamda her geçen gün piyasaya yeni bir oyun sürülür. Oyun dünyasındaki gelişmeleri takip ederek en güncel oyunları oynayabilirsiniz.