Haberler Yaşam Haberleri En İyi Hayatta Kalma Oyunları - En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Açık Dünya En İyi Hayatta Kalma Oyunları Listesi
Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:14 Son Güncelleme: 30.11.2022 16:14

En İyi Hayatta Kalma Oyunları - En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Açık Dünya En İyi Hayatta Kalma Oyunları Listesi

En iyi hayatta kalma oyunları pc ya da mobil ortamda oynanan son derece eğlenceli oyunlardır. Online hayatta kalma oyunları oynanırken eğlencenize ortak olan arkadaşlar da bulabilirsiniz. Günümüz teknolojisinde açık dünya hayatta kalma oyunları son derece popülerdir. Tüm dünyadan arkadaşlarınızla online olarak bu oyunları oynayabilirsiniz. Online hayatta kalma oyunları ve konu ile ilgili ayrıntıları sizler için yazımızda derledik.

En İyi Hayatta Kalma Oyunları - En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Açık Dünya En İyi Hayatta Kalma Oyunları Listesi

En iyi hayatta kalma oyunları pc ortamının vazgeçilmez tutkularındandır. En iyi hayatta kalma oyunları mobil ortamının da vazgeçilmezleri arasındadır. Online hayatta kalma oyunları, oyun tutkunuza başkalarının da ortak olmasını sağlar. Her geçen gün piyasaya yeni bir oyunun çıktığını görebilirsiniz. Bu sayede oyunun çok daha eğlenceli ve heyecanlı olduğuna şahit olabilirsiniz. Açık dünya hayatta kalma oyunları ile ilgili ayrıntılar yazımızın devamında.


En İyi Hayatta Hayatta Kalma Oyunları Pc


Oyun tutkunları daha çok bilgisayar ortamında oyun oynamaktan hoşlanırlar. Bu kapsamda üretilmiş olan klavye, mouse ve kulaklık gibi ekipmanlar ile oyunun eğlencesi kat be kat artacaktır. Oyun dünyasında popüler olan çok sayıda hayatta kalma oyunu vardır. Daha önce deneyiminiz olmadı ise aşağıdaki oyunları oynayabilir, eğlenceyi sonuna kadar hissedebilirsiniz.

Survival Evolved
2017 yılında piyasaya çıkan bu oyun, dinozorların var olmaya devam ettiği bir dünyayı konu alır. Dinozorların işgal ettiği dünyada oyuncu, tek başına hayatta kalmaya çalışır.


Don't Starve Together
2016 yılında piyasaya çıkan bu oyun, içerisinde bolca detay barındıran bir hayatta kalma macerasıdır. Bu oyunda kendinize özgü bir tasarım yaratarak oyunu daha eğlenceli kılabilirsiniz.


Frostpunk
2018 yılında piyasaya çıkan bu oyun, şehir kurma ve hayatta kalmayı konu alır. Oyun, güçlü bir anlatım tekniğine de sahiptir.


Medieval Dynasty
2021 yılında piyasaya çıkmış olan bu oyun, oyunculara gerçekçi bir orta çağ deneyimi yaşatır. Ağır yapıda ilerleyen hayatta kalma oyunlarından hoşlanıyorsanız bu oyunu çok seveceksiniz.


Minecraft
2011 yılında geliştirilen Minecraft, aynı zamanda mobil olarak da oynanan oyunlardan biridir. Özgürlük mücadelesini konu alan bu oyun, mutlaka denemeniz gereken bir maceradır.


Project Zomboid
Gerilim dolu bir atmosferde geçen bu oyun, gerçeğe odaklanan yapısı ile oyun tutkunlarının beğenisini kazanmıştır.


Subnautica
2018 yılında geliştirilmiş olan bu oyun, okyanusta yaşayan canlıları ve bu canlılar arasında verilen hayatta kalma mücadelesini konu alır.


The Forest
2018 yılında geliştirilmiş olan bu oyun, discord uygulaması üzerinden bir araya gelen arkadaşların online olarak oynayabileceği bir hayatta kalma oyunudur.


The Long Dark
2017 yılında geliştirilen bu oyunda oyuncular doğa ile baş başa bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Zorlu bir hayatta kalma mücadelesini konu alan bu oyunu seveceğinize emin olabilirsiniz.
Teknoloji alanındaki gelişmeler beraberinde oyun dünyasında da gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu kapsamda her geçen gün piyasaya yeni bir oyun sürülür. Oyun dünyasındaki gelişmeleri takip ederek en güncel oyunları oynayabilirsiniz.

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En İyi Hayatta Kalma Oyunları - En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Açık Dünya En İyi Hayatta Kalma Oyunları Listesi
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