En İyi Hint Dizileri - Türkçe Dublajlı, En Beğenilen Duygusal ve Romantik Hint Dizileri

En iyi Hint dizileri arayışında olanlar için birçok farklı kategoride dizi isminden bahsetmek mümkündür. Tanınmış oyuncuların yer aldığı diziler çok tercih edilse de dizinin senaryosu ve bulunduğu kategori izlenmesinde etkilidir. Etkileyici senaryosu ile öne çıkan birçok dizi ismi sayılabilir. Türkçe çevrilmiş, en beğenilen duygusal ve romantik Hint dizileri izlenme oranlarına göre de seçilebilmektedir.

En İyi Hint Dizileri

Televizyonlarda ve dijital platformlarda oldukça fazla rastlanılan diziler arasında Hint dizileri ilk sıralarda geliyor. Son yıllarda özellikle dünyanın birçok ülkesinde popüler hale gelen bu diziler birçok kişi tarafından beğeni ile takip ediliyor. Diziler romantik, macera, polisiye, duygusal ve tarihi olmak üzere farklı kategorilerde yayınlanıyor. Farklı kanallarda yayınlanan bu diziler içerisinde özellikle bazıları son derece geniş izleyici kapasitesine sahip.

En Beğenilen Duygusal ve Romantik Hint Dizileri

Romantik ve duygusal birçok Hint dizisi içerisinde Türkçeye çevrilenler oldukça ilgi görüyor. Bu diziler içerisinde en çok öne çıkanlar şunlardır:

Qubool Hai (Zor Sevda) IMDb: 5,4

4 sezonluk dizi 856 bölümden oluşuyor. Dizi 5 başarılı senarist tarafından yazılmış ve 3 yönetmenin ellerinde çıkmıştır. 2012- 2016 yılları arasında devam etmiştir. Türkçeye çevrilen dizilerdendir. Romantik ve dram kategorisinde çok izlenenler arasında yer alıyor.

Pardes Mein Hai Mera Dil IMDb: 5,7

Puanı düşük olsa da sevilen diziler arasında yer alıyor. Özellikle 1997 senesinde Pardes filminden esinlenildiği düşünülmektedir. Romantik yapımlar arasında yer almaktadır.

Madhubala Ek Ishq Ek Junoon (Yalancı Bahar) IMDb: 6,0

Türkçeye çevrilen diziler arasında oldukça popülerdir. 2012 senesinde başlamış ve 648 bölüm yayınlanmıştır. Uzun soluklu Hint dizileri arasındadır.

Shakti- Astitva Ke Ehsaas Ki IMDb: 6,0

Sevilen Hint dizileri arasındadır. İki zıt karaktere sahip olan kız kardeşleri konu almaktadır. Dizi aynı zamanda Rubina Dilaik'in En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldığı yapımdır.

Beintehaa (Benimsin) IMDb: 6,2

Türk seyircisi tarafından benimsenen yapılardandır. Romantik komedi tarzında olan bu dizi son derece sevilerek izlenmiştir. Birçok ünlü ismi de bünyesinde izleyici ile buluşturmuş Hint dizilerindendir.