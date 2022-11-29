Haberler Yaşam Haberleri En İyi Korku Oyunları – En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan Mobil ve PC İçin En İyi Korku Gerilim Oyunları Listesi
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:38 Son Güncelleme: 29.11.2022 15:38

En İyi Korku Oyunları – En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan Mobil ve PC İçin En İyi Korku Gerilim Oyunları Listesi

En iyi korku oyunları adrenalin ve korku tutkunlarının sık sık araştırdığı konulardan biridir. Hepimizin bilgisayar oyunu dendiğinde kendi tarzları vardır ve bazılarımız psikolojik korku oyunları ya da korku gerilim oyunları sever. Eğer siz de eski korku oyunları PC de oynamak için arıyorsanız doğru yerdesiniz. En iyi korku oyunları PC için geçmişten günümüze tüm seçenekleri liste halinde bu yazımızda hazırladık.

En İyi Korku Oyunları – En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan Mobil ve PC İçin En İyi Korku Gerilim Oyunları Listesi

Korku oyunları içinde bazılarının çok puan alması ile karşımıza en iyi korku oyunları diye ayrı bir alan çıkabilmektedir. Hem farklı kategorilerdeki oyunlar ile karışması hem de bilgisayar oyunlarının ayrılmaması yüzünden oyun severler çoğu zaman eski korku oyunları PC diye aratabilmektedir. Siz de korku oyunları tutkunuysanız psikolojik korku oyunları ve korku gerilim oyunları hangileri diye merak ediyorsanız sizin için detaylarıyla anlattık. En iyi korku oyunları PC inebilecek olanlar ve diğer korku oyunları için detaylara geçelim.

En iyi korku oyunları

Korku oyunları herkes tarafından tercih edilmeyen oyunlar olsa da hem ülkemizde hem de tüm dünyada çeşitli korku gerilim oyunları oyuncuları bulunmaktadır. En iyi korku oyunları PC ve tüm dünyada en çok beğenilen korku oyunları listesi aşağıdaki gibidir;

  • Phasmophobia
  • Dead by Daylight
  • Metro Exodus
  • Resident Evil Village
  • The Evil Within 2
  • Alien: Isolation
  • Condemned: Criminal Origins
  • Darkwood
  • System Shock 2
  • Amnesia: The Dark Descent

Eski korku oyunları PC

Yeni oyunlar her zaman daha dikkat çekici görünse de gerçek korku oyunu tutkunları eski korku oyunlarını her zaman daha çok sevmektedir. Siz de eski korku oyunlarını merak ediyorsanız aşağıdaki listemize göz atabilirsiniz;

  • Alone in the Dark (1992)
  • Clock Tower: Ghost Head (1995)
  • Clive Barker's Undying (1996)
  • F.E.A.R (2005)

Psikolojik korku oyunları

Korku türleri arasında belki de en ilgi çeken alan ise psikolojik korku oyunları olmaktadır. Son zamanlara damga vurmuş psikolojik gerilim oyunları ise şöyledir;

  • Alan Wake
  • Bloodborne
  • Bioshock
  • Sanitarium
  • Silent Hill 2

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En İyi Korku Oyunları – En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan Mobil ve PC İçin En İyi Korku Gerilim Oyunları Listesi
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