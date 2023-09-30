En İyi Malezya Dizileri - Türkçe Altyazılı ve Dublajlı, En Beğenilen Duygusal Malezya Dizileri

Ülkemizde dahil olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasında, en iyi Malezya dizileri hangileridir sorularına yanıt aranır. Genel olarak, kadın ve erkek ilişkilerini, aşkı, sevgiyi, ihaneti ve aileyi konu edinen yapımlardır. Malezya'nın kültürünü, geleneklerini ve yaşam tarzını merak edenler için bu diziler oldukça ilgi çekicidir. Bu nedenle, Türkçe altyazılı ve dublajlı en beğenilen duygusal Malezya dizileri hakkında bilgi alınmalıdır.

En İyi Malezya Dizileri

İnsanlar, yerli diziler kadar yabancı yapımlara da büyük bir ilgi duyar. Başta Amerika olmak üzere Hint, Brezilya, Çin ve Kore dizileri dünyada oldukça popülerdir. Geniş bir hayran kitlesine sahip olanlardan biri de Malezya dizileridir. Aşk, ihanet, intikam ve bolca dramın olduğu bu dizilerin yapım tarihleri eski olsa da günümüzde hala ilgi ile izleyenler bulunur. İşte en güzel ve en popüler Malezya dizileri…

1.Kau Aku Kita (2015): Romantik dram türüne ait bu dizideki Nordin, çevresi tarafından bilinen, kabul gören ve sevilen bir adam olmak istese de özgüvensizliği nedeniyle sürekli bu anlamda başarısız olmaktadır. Heyecanlandığı ve paniklediği zamanlar kustuğu için oldukça kötü bir imaja sahiptir. Tina ise onun, kendinden emin olmasına yardım edecek tek kişidir ve ayrıca ona karşı sevgi beslemektedir.

2.Ariana Rose (2014): Dram türünün örneklerindendir ve ana karakterler olan Tengku Adam ile Ariana Rose arasındaki çatışmayı konu edinir. Ariana, yakın arkadaşı ile evlenecek olan Tengku'nun kötü ve oldukça çapkın olduğundan haberdardır. Bu yüzden bir şeyler yapmak ve arkadaşını uyarmak istemektedir.

3.Projek: Anchor SPM (2021): Malezya'nın en popüler dizilerinden biridir ve dram türüne aittir. Öğrencilerin kabusu olan SPM, onların hayatlarının en zorlu sınavıdır.

4.Autumn In My Heart (2000): Dram dizilerinden biri olan bu yapım, aslında bir Kore dizisi ile aynı konuyu işlemektedir. Bir hastanenin bebek odasında kasten yapılan bir değişiklik, iki karakterin de hayatını büyük ölçüde etkilemiştir.

5.The Ghost Bride (2020): 1890'lı yılları anlatan dizinin türü dramdır ve sömürge döneminden bahseder. Oğlunu kaybetmiş varlıklı bir aile tarafından "hayalet gelin" olma teklifi alan Malacca'lı bir kadının başından geçenler anlatılır.

6.Nur (2018): Dram dizilerinden olan Nur'da, imamlık yapan Adam ile hayat kadını Nur'un arasındaki aşktan bahsedilir. Adam, insanların doğru yola ulaşması için çabalamakta ve sürekli vaazlar vermektedir. Ancak, maddi sıkıntılar nedeniyle hayat kadınlığı yapan Nur'a aşık olmuştur. Çevresi tarafından büyük bir tepkiye maruz kalan imamın tek destekçisi ise babasıdır.

7.Rindu Awak Separuh Nyawa (2021): Romantik türe ait bu yapımda Maisarah isimli genç kız, annesinin ölümünden babasını sorumlu tuttuğu için ondan intikam almak istemektedir. Bunun için babasının yakın arkadaşının oğlu Aidil'i kullanır. Ancak Aidil ona aşık olduğundan dolayı yaptıklarına rağmen hala onu sevmeye devam eder.

8.Mr.Grey (2018): Gelinini sevmeyen bir kaynananın, oğlu ve gelini ile arasında yaşananları anlatan komedi türüne ait bir yapımdır.

9.Suri Hati Mr. Pilot (2016): Romantik türün örneklerinden olan bu dizide bir aşk hikayesi anlatılır. Ailesinin baskısı nedeniyle kuzeni ile zorla evlendirilmeye çalışılan Warda, düğünden kaçar ve karşısına aşık olacağı Pilot Ejaz çıkar.

10.Patahnya Sebelah Sayap (2016): Bir dram dizisi olan Patahnya Sebelah Sayap'taki Alisha isimli genç kız, Amzar'a aşıktır ve ona her anlamda destek olmaktadır. Bir gece Amzar, arabayla bir kadına çarpar ve onun ölmesine neden olur. Kadının eşi Kuzairi ise bu cinayeti kimin işlediğini bulmaya yemin eder.