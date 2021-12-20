En İyi Saç Ekim Merkezi ve Saç Ekim Yöntemi Hangisi? Saç Ekimi 2022 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Saç ekimi uygulaması saç kaybı olan ya da saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilerde oluşan seyrelme ve kellik gibi durumlara kalıcı çözüm sunmakta, saç köklerinin aktif olmadığı ve saçsız alanlara uygulanan bu yöntem günümüzde doğal ve etkili bir yol olarak tercih edilmektedir. Sağlıklı olan saç köklerinin mikro cerrahi gibi yöntemler aracılığıyla nakledilmesi uygulaması saç ekimi olarak adlandırılır.

Bu yazıda en iyi saç ekim merkezi hangisi, en iyi saç ekim yöntemi hangisi, saç ekimi 2021 ve saç ekimi 2022 fiyatları, aşama aşama saç ekimi işlemine kadar tüm konulara ayrıntıları ile değinmeye çalışacağız..

En İyi Saç Ekim Merkezi Hangisi?

En iyi saç ekim merkezleri bu işlemi yaptırmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaktadır. Bu alanda İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde yaygın olarak hizmet sunan firmalar bulunur. Ancak konu dahilinde en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi alanında tecrübeli ve başarılı merkezlerden hizmet alınması gerektiğidir.

En iyi saç ekim merkezleri şunlardır diyebiliriz;

Este Favor Saç Ekim Merkezi

Asmed Saç Ekim Merkezi

Dr. Serkan Aygın Saç Ekim Kliniği

Esteworld Tıp Merkezi

Dr. Müttalip Keser Saç Ekimi

Saç ekim merkezlerini incelemek için web sitesini ziyaret edin;

Saç ekim yöntemi doğru şekilde uygulandığı takdirde oldukça rahat bir uygulamadır. En iyi faydayı almak ve işlemi kolaylıkla gerçekleştirmek için en iyi sac ekim merkezleri tercih edilebilinir.

Este Favor Saç Ekim Merkezi

Özellikle müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ile bilinen ve butik saç ekim merkezlerinden birisi olan Este Favor Saç Ekim Merkezi safir yöntemi başta olmak üzere pek çok değişik tekniğinin uygulandığı bir merkez olarak öne çıkar.

% 100 doğal sonuç memnuniyeti sağlayan Este Favor Pandemi koşullarında yüksek önlem alarak steril ortamda güvenle işlem yapmaktadır.

Asmed Saç Ekim Merkezi

Saç ekimi alanında adından söz ettiren merkezlerden birisi olan Asmed Saç Ekim Merkezi modern teknolojilerin kullanıldığı ve homojenite adlı yeni yöntemin uygulandığı bir yerdir. Homojenite ve kavram olarak doğal saç görünümüne yakın ve eşit dağılımın gerçekleştirildiği bir uygulama olarak öne çıkar.

Fue yönteminin yanı sıra yakın zamanda ortaya çıkan teknolojik gelişmelerle hizmet verilmektedir.

Serkan Aydın Saç Ekimi Kliniği

Uluslararası Dermatoloji Derneği üyesi olarak bilinen ve yeni saç ekim tekniklerini takip eden bir merkez olarak bilinmektedir. Bu alanda hizmet veren kurumlardan birisi olarak tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini hedefleyen klinikte pek çok farklı saç ekim yöntemi gerçekleştirilir. Bunların başlıcaları fue yöntemi, doğrudan saç ekim yöntemi ve safir fue tekniği olmaktadır.

Este World Saç Ekim Merkezi

Yine bu alanda hizmet veren kurumlardan birisi olarak ifade edilebilir. Teknolojik yöntemleri bağlı olarak ve greft uygulamalarının ön plana çıktığı saç ekim merkezinde tutuculuk garantisinin sunulduğu da bilinmektedir. Merkezde yıkamasız saç ekimi ismi ile anılan farklı bir yöntem de uygulanmaktadır. İlk muayene ve analiz işlemlerinin ardından hastanın ihtiyaç duyduğu saç ekim yöntemi belirlenerek belli bir şema çıkarılmaktadır.

Muttalip Keser Saç Ekim Merkezi

Alanında başarılı hizmet veren bir başka kurum olarak öne çıkar. Ankara bölgesinde hizmet veren ve farklı saç ekim yöntemlerinin uygulayan merkez müşteri odaklı anlayışlı çalışmalarını sürdürmektedir.

En İyi Saç Ekim Yöntemi Hangisi?

Saç ekim yöntemleri oldukça çeşitlidir ve kişiye göre başarı oranı değişmektedir. Bu nedenle kişinin kendi yapısına bağlı olarak bir tercih yapılması gerekir. Alanında uzman kişiler tekniklerin ve kişilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında hizmet verir. Peki en iyi saç ekim yöntemi hangisidir ve nasıl uygulanır? Öncelikli olarak herkes için en iyi saç ekim yönteminin farklı olabileceği bilinmelidir.

En çok uygulanan saç ekim yöntemleri temel olarak dört ana başlık halinde incelenir. Bunlar fue saç ekimi, perkütan saç ekimi, safir fue saç ekimi ve dhı saç ekimi olmaktadır. Bunlar arasında ilk uygulanmaya konulan yöntem fut tekniği olarak geçmektedir.

Daha sonra son teknolojik gelişme ve güncellemelerle birlikte fue tekniği adını almıştır. Bunun dışında genellikle bölgesel ihtiyaçlara yanıt verebilmek amacıyla dhı yöntemi de yakın zamanda geliştirilmiştir. Dhı yönteminde choi ve kalem yöntemi öne çıkmaktadır. En iyi saç ekim yönteminden bahsederken bunun kişinin kendi saç yapısına ve uyumuna göre seçmekte fayda vardır.

DHI Saç Ekimi Yöntemi ve Fiyatları

Dhı saç ekim yöntemi açılımı doğrudan saç ekimi olmaktadır. Kişiden alınan donör bölgeden greft toplanması için kullanılan temel tekniklerden birisi olan ve yöntemi ile aynı olduğu ifade edilebilir. Tek farkı greft ekimi sırasında ortaya çıkar. Doğrudan saç ekimi yönteminde kaleme benzeyen ve keskin bir alet ile greftler belirlenir. Bu ürün ekilecek greft için ekim yapılması gereken alanda kanal açma işlemini gerçekleştirir. Dolayısıyla daha bölgesel işlemlerin rahatlıkla uygulanabildiği bir yöntemdir.

Doğrudan saç ekimi yöntemi kalem tekniği ya da choi yöntem olarak da bilinir. Bunun temel sebebi ise kullanılan ürünün yoğun şekilde kullanımı ve işlevselliğidir. Herhangi bir kesi izi oluşturmayan ve dikiş izi bulunmayan ekim şekli olarak geçen DHI saç ekimi yoğun ilgi görmektedir.

Bunun yanı sıra kalem tekniği ile ilgili merak edilen ayrıntılardan biri diğeri de fiyatlandırma olmaktadır. İşlem yapan merkezlere göre fiyat unsuru farklılık göstermekle birlikte; 5 bin TL civarında olduğu bilinmektedir. Merkezin uzmanlığına ve işlem biçimine göre fiyatlar değişebilir.

Fue Saç Ekim Yöntemi ve Fiyatları

Fue saç ekim yöntemi tıpkı doğrudan saç ekimi gibi kullanımı yoğun olan ve ilk uygulanmaya başlanan yöntemlerden birisidir. Greft adı verilen ve yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan saç kökü ve kısmi cilt dokusunun donör alanlardan toplanması ve ekilecek olan bölgede açılan kanallara yerleştirilmesi uygulamasına dayanır. Greftlerin sayısı ve kişinin ihtiyaç duyduğu uygulama oranı değişiklik gösterir.

Greftler donör alandan alındıktan sonra eklenmesi gereken alanda kanal açılması vesaire hazırlığı için uygun şekilde bekletilmesi önemlidir. Bu nedenle hangi yöntem olursa olsun muhakkak alanında bilgili bir merkez ve uzman tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Fue ve doğrudan saç ekimi yönteminde pek çok özellik benzerlik göstermekle birlikte bazı noktalarda ayrılırlar. Örneğin greft sayısı bakımından yönteminde 1500 ve 2500 civarında ekim yapılabilirken fue tekniğinde yaklaşık olarak 4000 greft saç ekimi uygulanabilir.

Yine süre, maliyet ve ekilecek bölge farklılık gösterebilir. Fue saç ekim tekniği çok farklı türleri kapsadığı için fiyatlar değişiklik gösterir. Ancak ortalama olarak Dhı tekniğinde belirlenen fiyat aralıkları bu işlem için de geçerli olmaktadır. Yalnızca alınan greft sayısına bağlı olarak fiyat aralığı değişebilir.

Safir Fue Saç Ekim Yöntemi ve Fiyatları

Safir fue saç ekim yöntemi konu dahilinde etkin şekilde uygulanan bir diğer yöntem olmaktadır. Değerli madenlerden birisi olarak bilinen ve uygulama dahilinde başarılı olarak kullanılan safirden üretilmiş fue saç ekiminde kanal açma safhasında metal ürün yerine özel safir uç kullanılır. Safir uç ile yapılmakta olan fue bir teknik olmaktan ziyade bu yöntemin geliştirilmiş hali olarak kabul edilebilir.

Safir uç aracılığıyla daha küçük kanallar açılması ve en hızlı şekilde iyileşme sürecinin gerçekleştirilmesi amaçlanır. Dolayısıyla fue saç ekim yönteminin her geçen gün gelişen tekniklerinden birisi olarak ifade edilebilir. Bunun dışında ve yöntemi ile aynı teknikleri barındırır.

Mikro kanalların açılması en ideal şekilde safir uçlarla yapılabildiği için bu tarz bir gelişme yoluna gidilmiştir. Safir fue saç ekim yönteminin fiyatları bu alanda merak edilen unsurlardan bir diğeri olmaktadır. Fue tekniğine ek olarak safir uç ile gerçekleştirilen bir yöntem olduğu için ve daha gelişmiş bir teknik olarak bilinmesi nedeniyle fiyat aralığı biraz daha yüksektir.

Saç ekimi uygulamaları yaptırmak isteyen kişilerin bazı noktaları özellikle dikkat etmesi önemlidir. Saç ekimi günümüzde son teknoloji uygulamalar nedeniyle oldukça gelişmiş ve kolaylaşmıştır. Yine de her alanda olduğu gibi bir uzman tarafından yapıldığı takdirde bu şartlar geçerli olmaktadır. Çok sayıda farklı merkez bulunması saç ekim işlemlerini ne kadar rağbet gördüğünü göstergesi olmaktadır.

Ancak bu durum her zaman tüm kurumların güvenli şekilde hizmet verdiği anlamına gelmez. Dolayısıyla güvenilir bir kurumdan talep edilen en uygun fiyatlar eşliğinde hizmet almak önemlidir. Yalnızca fiyat aralığına göre belirleme yapılmamalı, alanında yetkin bir şekilde hizmet sunan bir merkeze başvurulmalıdır.

Bunun yanı sıra genellikle pek çok saç ekim merkezinde gerçekleştirilen ilk muayene ve analiz işlemleri de oldukça önemlidir. Tedavinin belirlenmesi ve seyri açısından hangi yöntemin uygulanacağı uzman tarafından bu aşamada anlaşılır ve hasta ile paylaşılır. Saç ekim yöntemin basit bir cerrahi işlem olarak değerlendirilebilir. Ancak kolay bir uygulama olmakla birlikte her alınır titizlikle izlenmeli ve hem hasta tarafından hem de doktor tarafından yakın takip edilmelidir.

Bunun yanı sıra saç ekimiyle ilgili bir işleme gidilirken jöle, losyon gibi ürünlerin kullanılmaması gerektiği ve saç ekimi işleminin ardından yaklaşık 3 ay kadar saç dökülmesi durumunun olabileceği bilinmelidir. Operasyon öncesi ve sonrasında yaşanabilecek çeşitli durumlar uzman tarafından hasta ile paylaşılmaktadır. Bunların dışında bir gelişme yaşanması durumunda vakit kaybetmeden işlem yapılan uzmana başvurmak gerekir. Aynı zamanda işlemi yapılması için talep edilen süre tekniğe ve uygulama alanına bağlı olarak değişir.

Saç Ekimi Fiyatları Ne Kadar?

Saç ekimi fiyatları ile ilgili araştırma yaparken hem alanında yetkin hem de kaliteli hizmet veren merkezleri incelemekte fayda vardır. Bunun yanı sıra uygun ve doğru fiyatlar eşliğinde hizmet sunan merkezler çok daha fazla rağbet görmektedir. Saç ekimi fiyatları güncel rakamlar itibarıyla merak edilmektedir. 2021 senesinde saç ekimi fiyatları incelenirken öncelikle farklı yöntemler olduğunu ve buna göre fiyatlandırmanın değişebildiğini ifade etmek gerekir.

En çok merak edilen saç ekimi yöntemlerinden birisi olan greft fiyatları merak edilmektedir. Temel olarak 4 adet greft türü olduğunu söylemek mümkündür. Greft saç ekimi türü saç kökleri ve deri bulunduran bir yapıya sahiptir. Genelde greft denildiğinde saç kökü anlaşılır fakat değişik adlandırmalar saç kökü sayısını belirtir. Saç kökü aktarılması demek aslında greft aktarımı olarak bilinir. Buna bağlı olarak en çok tercih edilen saç ekimi greft türü ve fiyatı şu şekildedir:

5000 Greft Saç Ekimi Fiyatı

5000 greft saç ekimi incelenirken bu kavramın ortalama kaç adet saç teline karşılık geldiği merak edilmektedir. Kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 10.000 ve 12.000 arasındaki saç teline karşılık geldiği ifade edilebilir.

Bu rakam oldukça yüksektir ve ciddi bir saç ekimi uygulamasını kapsar. Greft temel olarak saç kökünün yanı sıra az miktarda da deri parçasının yer aldığı alanında olarak kabul edilir. Merkezlere göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 5000 greft saç ekiminin 2021 itibariyle güncel fiyatı 6000 ve 7000 civarında başlamaktadır.

4000 Greft Saç Ekimi Fiyatı

Yine greft sayısı açısından belli bir ortalama verilebilir. Buna bağlı olarak 5000 grefte göre daha az olmakla birlikte yine yoğun bir saç telinin nakledildiği 4000 greft saç ekiminde den fiyatlandırmalar merak konusudur. Güncel fiyat itibarıyla 5000 TL'ye civarından başladı bilinen 4000 greft saç ekimi işleminin diğer uygulamalar gibi yeni yıl ile güncellenmesi beklenmektedir.

3000 Greft Saç Ekimi Fiyatı

Greft sayısının sabit olmadığı ve ekimi gerçekleştirecek uzman kişi aracılığı ile belirlenmesi gerektiği bilinmektedir. Buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan greft miktarı 3000, 4000 ya da 5000 gibi farklı sayılarda olabilir. Yine 3000 greft saç ekimi fiyatının da 4000 TL civarına başladığı bilinmektedir.

Saç Ekimi Fiyatları İstanbul

Saç ekimi fiyatları İstanbul çevresinde pek çok merkezde gerçekleştirilmektedir. Saç ekimi konusunda uzman şekilde hizmet veren çok sayıda merkez vardır. Kişiye odaklı çözüm belirlemeye yönelen ve ihtiyaca bağlı farklı saç ekimi türlerinin uygulandığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra İstanbul'da hizmet veren ve fiyat aralığı merak edilen çok sayıda merkez yer alır.

Bunlardan birisi olan Este Favor Saç Ekim Merkezi fiyat aralığı 6.500 ve 13 bin TL arasında değişiklik gösterir. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan ve başarılı hizmet sunmayı amaçlayan merkez dahilinde saç ekimine dair pek çok hizmet sunulmaktadır. İstanbul bünyesinde hizmet veren çok sayıda saç ekim merkezinden birisi olarak öne çıkmaktadır. Yine alanda hizmet veren ve adı bilinen bir diğer kurum olan Asmed Saç Ekim Merkezi de modern teknolojileri kullanarak işlem yapmaktadır.

Homojenite adı verilen ve kafa derisi üstünde saçların eşit dağıldığı estetik görünümü amaçlayan yöntem merkezde yapılmaktadır. Asmed saç ekim fiyatlarının güncel rakamlar itibarıyla 40.000 TL ve 120 bin TL arası olduğu bilinmektedir.

Saç ekim merkezlerinde fiyat aralıklarının değişmesi; uygulama miktarına ve çeşidine göre meydana gelir. Saç ekimi İstanbul çevresinde yoğun olarak gerçekleştirilen uygulamaların başında gelir. Pek çok sağlık ve estetik uygulamasında olduğu gibi şehirde bu alanda da çok sayıda merkez bulunmaktadır.

Saç Ekimi Fiyatları 2021

Saç ekimi fiyatları 2021 itibarıyla bu alanda hizmet almak isteyen çok sayıda kişi tarafından araştırılmaktadır. 2021 fiyatları güncel rakamlar olarak yerini 2022'ye bırakacak olmakla birlikte; yine genel rakamlar hakkında bilgi vermektedir. Yukarıda da bazıları merkez fiyatlarından bahsedildiği gibi; yaklaşık olarak 6000 ve 7000 TL aralığından başlayan ve 150.000 TL'ye kadar varabilen ayrıntılı işlemler gerçekleştirilir.

Çok geniş bir fiyat aralığı bulunmakla birlikte bu durum tamamen yapılan uygulamanın türüne de gerçekleşen merkeze bağlıdır. Dolayısıyla kişinin hangi uygulamayı ihtiyacı varsa ona göre bir belirleme yapılmakta ve fiyat bilgisi sunulmaktadır. Daha önce ayrıntıları verildiği üzere greft saç ekimi uygulamasında da ihtiyaç duyulan ekim miktarı hastaya bağlı olarak değişmektedir.

Dolayısıyla en net bilgi alabilmek adına güvenilir bir merkeze başvurmak doğru olacaktır. Güncel fiyat aralıkları temel olarak yukarıdaki şekilde geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Yeni yıl itibarıyla yaklaşık her sene olduğu gibi belli bir zam miktarı beklenmekte ve bu nedenle yıl sonunda saç ekim başvurularında artış gözlenmektedir.

Saç Ekimi Fiyatları 2022 Yılında Ne Kadar Olacak?

En çok merak edilen içeriklerden bir diğeri de saç ekimi fiyatlarının 2022 senesinde nasıl güncellenecek konusudur. Özellikle yeni yılı itibariyle saç ekimi yaptırmayı düşünen kişiler tarafından merak edilen konu dahilinde pek çok ayrıntı söz konusudur. Öncelikle her sene olduğu gibi 2022 yılı içinde belli bir artış beklenmektedir.

Bununla birlikte 2021 yılındaki farklı saç ekimi fiyatlandırmalarına bağlı olarak bir zam oranı öngörülmektedir. Örnek olarak 10.000 TL tutar belirlenen bir saç ekiminin ve 100.000 TL tutar belirlenen başka bir saç ekim çeşidinin zam oranları farklılık gösterecektir. Yaklaşık olarak 6.000 TL bandından başlayan saç ekim işlem fiyatlarının 7000 ve üzerine çıkması beklenirken; 2022 itibariyle diğer uygulamalarda da belirli oranlarda fiyat yükselişi beklenmektedir.

Saç ekim merkezlerinin fiyatlandırma aralığı farklıdır ve uygulanan yönteme göre değişiklik gösterir. Bu nedenle değişik bütçelere sahip pek çok kişi saç ekimini gerçekleştirebilir. Dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan birisi uygulamanın uygun fiyatlı olduğu kadar kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

En İyi Saç Ekim Sonuçları Nasıl Elde Edilir?

Saç ekim teknikleri uygulaması sırasında bazı noktalara özellikle dikkat etmekte fayda vardır. Bu unsurlar saç ekim sürecinin en iyi şekilde geçmesi ve işlemin başarılı olması açısından değerlidir. Peki dikkat edilmesi gereken içerikler nelerdir? Öncelikle en iyi saç ekimi yapılan yerler hakkında genel bilgi sahibi olunması ve mümkünse birden fazla yer ile görüşülerek yapılacak teknikler ve fiyatlandırmalar konusunda bilgi alınması yararlı olacaktır.

Aynı zamanda tıpkı başvurulan merkez gibi çalışan kişinin de alanında uzman olması çok önemlidir. Saç ekimi noktasında dikkat edilen içeriklerden bir diğeri de saç ekimi uygulaması öncesi yaklaşık bir hafta içerisinde alkol tüketilmemiş olması gerekir.

Ayrıca olağandışı bir durum olmadığı takdirde İlk 3 ay kadar saç dökülmesi normal bir durum olarak kabul edilir. Saç ekimi yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler düşünüldüğünde; merak edilen tüm ayrıntıların işlem öncesi uzman hekimi sorulması önem arz eder. Genellikle işlemi yapacak uzman ayrıntılar hakkında bilgi sunar Ancak bunun dışında kalan ve kafa karıştıran tüm noktaların aydınlatılması açısından soru yöneltilebilir.

Saç Ekimi Aşama Aşama

Saç ekimi aşamaları değerlendirilirken küçük bir cerrahi operasyon olarak düşünmek mümkündür. Günümüzde 50 yaşın üzerindeki erkeklerin neredeyse yarısını da görülen saç dökülmesi sorununa etkili bir çözüm olan saç ekimi dikkatli bir süreç izlendiği takdirde kolaylıkla uygulanabilir. Erkeklerin yanı sıra pek çok kadında da seyreklik ya da saç dökülmesi sorunu olabilir. Aynı şekilde saç ekimi uygulamalarını kadınlar da rahatlıkla yaptırabilir.

Genel olarak saç ekimi 3 aşamadan oluşuyor diyebiliriz; saç köklerinin toplanması, kanalların açılması ve saç köklerinin yerleştirilmesi. Ancak DHI tekniğinde bu durum farklıdır.

Saç ekimi uygulaması tercih edilirken özellikle ensede yer alan ve dökülmeye karşı daha dirençli olan saç köklerinin toplanması ve seyreklik ya da dökülme olan bölümlerde açılan kanallara nakledilmesi söz konusu olur. Bu uygulamada amaç saçların dökülmeden önceki formunda olması ve doğal durmasıdır. Kalıcı ve etkili çözüm yöntemlerinden birisi olarak saç ekimi ile ilgili çok sayıda ayrıntı merak konusu olmaktadır.

Saç ekimi işleminde dökülmüş olan bölgeye hastaya ait kendi sağlıklı olan saçları eklendiği için doğal bir çözüm yolu olarak düşünülmektedir. Saç ekiminde etkili noktalardan birisi de kişiye özel planlaması ve bu sayede fayda sağlanmasıdır.

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