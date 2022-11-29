Haberler Yaşam Haberleri En İyi Strateji Oyunları - En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Hikayeli, PC ve Mobil İçin En İyi Tarih ve Strateji Oyunları Listesi
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:28 Son Güncelleme: 29.11.2022 14:28

En İyi Strateji Oyunları - En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Hikayeli, PC ve Mobil İçin En İyi Tarih ve Strateji Oyunları Listesi

En iyi strateji oyunları mobil uyumlular hangileridir merak ediyorsanız, doğru adrestesiniz. Online oyun severlerin sıklıkla araştırdığı en iyi strateji oyunları PC uyumlular hangileridir? Bu sorunun detaylı yanıtlarını ve Gerçek zamanlı strateji oyunları hakkında bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

En İyi Strateji Oyunları - En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Hikayeli, PC ve Mobil İçin En İyi Tarih ve Strateji Oyunları Listesi

En iyi strateji oyunları mobil sürümleri son zamanlarda oldukça ilgi çekmektedir. Özellikle gençlerin seçerek oynadığı stratejik oyunların mobil sürümleri ya da mobil için geliştirilmiş strateji oyunları büyük ilgi görmektedir. Bunların yanı sıra en iyi strateji oyunları PC sürümleri de dünyanın her yerinde oyun severler tarafından oynanmaktadır. Peki, bu en iyi strateji oyunları mobil ve PC'ler için hangileridir? Oynaması hayli keyifli Gerçek zamanlı strateji oyunları nelerdir? Gelin ayrıntılara birlikte göz gezdirelim.

Mobil Ve PC İçin En İyi Strateji Oyunları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte genç ve çocuk kesimlerinin hayli fazla zaman harcadığı aktivitelerin başında online oyunları gelmektedir. Bu oyunların arasında en beğenilen ve tercih edilenlerin başında strateji ve tarihi oyunlar vardır. Bu oyunların bazıları mobilde bazıları ise bilgisayarda oynanırken, kimisinin de hem mobil hem PC için uyumlu 2'şer sürümle karşımıza çıkmaktadır. Siz değerli okurlarımız için, en çok tercih edilen gerçek zamanlı, tarih ve strateji oyunlarını araştırıp düzenledik;

-Two Point Campus

Bu oyun Two Point Hospital oyununun başka bir versiyonu. Oyundaki amaç istenilen üniversite kampüsünü inşa edip, düzenlemek ve yönetmek. Bu oyun sadece PC üzerinden oynanmaktadır.

-Civilization

Strateji oyunlarının arasında oldukça kaliteli grafikleri ile öne çıkan bu oyunda, medeniyet kurmak ve onu yönetmenin yanı sıra diplomatik ilişkilerin doğrultusunda bir strateji geliştirilmesi gerekiyor. Oyunun hem PC hem de mobil sürümü mevcuttur.

-Command & Conquer

Gerçek zamanlı strateji oyunlarının atalarından olan bu oyun günümüzde hala en tercihi edilen stratejik oyunlar arasında yer almaktadır. Bu oyunu hem PC hem de mobil sürümü ile oynamak mümkün.

-Tropico

Ülke yönetimi, yönetici ve halk arasındaki ilişki stratejileri üzerine geliştirilmiş bu oyunda amaç iyi bir ülke yönetimi, adaleti sağlama ve halk tarafından sevilme hedef alınmaktadır. Strateji ve simülasyon oyunları arasında en sevilenler arasında yer alan bu oyunu hem mobil hem de PC üzerinden oynayabilirsiniz.

-Age of Empires

Strateji oyunlarının en eski atalarından olan bu oyun, çıktığı günden bu yana pek çok oyun severin onayını almıştır. Strateji, yönetim ve tarihle iç içe olunan bu oyunda bir medeniyetin sıfırdan kurulup, geliştirilip yönetilmesi amaçtır. Sadece PC üzerinden oynayabilirsiniz.

-Brothers in Arms

Tarihî bir oyun oynamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği oyunlardan birisi olan Brothers in Arms, ikinci Dünya Savaşı'nı konu alan bir oyundur. Oyundaki ekipmanların hepsi İkinci Dünya Savaşı dönemine uygun olduğu için, tarihi oyun özelliğinin hakkını vermektedir. Bu oyunu hem PC hem de mobil sürümü ile oynamak mümkün.

-Total War: ATTILA

Tarih severlerin gönlünü fetheden bu oyun, geç Antik Çağ esintilerini başarıyla hissettiriyor. Oyun, Geç Antik Çağ döneminin kültür, politika ve sosyal yaşantısını doğru bir şekilde yansıtırken, dönemin savaş taktikleri ile oynanması yönünden oldukça sevilmektedir. Bu oyunu sadece PC üzerinden oynayabilirsiniz.

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En İyi Strateji Oyunları - En Çok Oynanan, Yüksek Puan Alan, Hikayeli, PC ve Mobil İçin En İyi Tarih ve Strateji Oyunları Listesi
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