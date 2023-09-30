En İyi Tayland Dizileri - Türkçe Altyazılı ve Dublajlı, En Beğenilen Duygusal ve Romantik Tayland Dizileri

Tayland dizileri, genellikle hafif ve eğlenceli bir atmosfere sahiptir. Bu diziler, izleyicilerin günlük hayatın stresinden uzaklaşmasına ve keyifli vakit geçirmesine yardımcı oluyor. En iyi Tayland dizileri, Tayland yapımı dizi ve filmlere ilgi duyanlar için iyi bir seçenektir ve genellikle ne tür olursa olsun iki gencin aşk hikâyesi üzerinden işliyor. Türkçe altyazılı ve dublajlı, en beğenilen duygusal ve romantik Tayland dizileri internet üzerinden kolayca erişilebiliyor ve izleniyor.

En İyi Tayland Dizileri

Tayland dizileri, son yıllarda uluslararası izleyici kitlesi tarafından da ilgi görmeye başlamıştır. Bu dizilerin birçoğu Türkçe altyazılı veya Türkçe dublajlı olarak izlenebilir. Türlerine göre Türkçe altyazılı ve dublajlı Tayland dizilerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Romantik Komedi Türü

2gether The Series (2020)

TharnType The Series (2020)

Why R U? (2020)

The Shipper (2020)

Love by Chance (2018)

SOTUS S: The Series (2018)

My Dear Loser: The Series (2015)

Dark Blue Kiss (2019)

A Tale of Thousand Stars (2021)

I Told Sunset About You (2020)

Fantastik Türü

The Gifted (2018)

The Girl From Nowhere (2018)

The Stranded (2019)

The Gifted: Graduation (2021)

The Wave (2021)

Gizem Türü

The Sleuth of Ming Dynasty (2020)

The Long Night (2021)

The Underclassman (2022)

The Mirror (2022)

The Untamed (2019)

Dram Türü

My Ambulance (2022)

The Sound of Magic (2022)

The Rational Life (2022)

The Longest Day in Chang'an (2019)

The Legend of Fei (2020)

Türkçe Altyazılı ve Dublajlı, En Beğenilen Duygusal ve Romantik Tayland Dizileri

Türkçe altyazılı ve dublajlı, en beğenilen duygusal ve romantik Tayland dizileri: