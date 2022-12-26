En İyi Türk Dizileri – IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen, En Güzel Türk Yapımı Diziler

Türk televizyonlarına damga vuran en iyi Türk dizileri IMDB puanları nedir? Birbirinden farklı başarılı oyuncularla, birbirinden farklı konularla Türk tarihinin en iyi dizileri hangileridir? Kimi yıllarca devam etse de kimi kısa süren güzel Türk dizileri, en çok izlenen Türk dizileri nelerdir? En güzel eski Türk dizileri ve televizyonların yerini dijital mecraların aldığı son yıllarda Netflix Türk dizileri hangileridir merak ediyor musunuz?

Türk Televizyon Tarihinin En İyi Dizileri Hangileridir, IMDB Puanları Nedir?

Türk televizyonlarında yayınlanan birçok ikonik Türk dizisi olmuştur. IMDB puanlarına da bakıldığında Türk televizyonlarındaki en iyi dizisi 9.1'lik IMDB puanıyla Leyla ile Mecnun olmuştur. Türk televizyonlarındaki en iyi dizilerden bir diğeri ise aynı zamanda en güzel eski Türk dizilerinden de biri olan ve 1998 yılında başlayan İkinci Bahar dizisidir. 8.7'lik IMDB puanıyla en iyi Türk dizileri arasında sırada yer almaktadır. En iyi Türk dizileri listesinde Ezel 8.7 puanla yer alırken, Tatlı Hayat ise 8.5'lik puanıyla listede yer almaktadır. 1986 yapımı Çalıkuşu dizisi ise 8.4'lük IMDB puanıyla listede kendine yer bulmuştur. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisi ise 8.8'lik IMDB puanıyla en iyi Türk dizileri listesinde üst sıralarda yer almaktadır. Bir diğer ikonik dizi olan Avrupa Yakası ise 8.6'lık puanla listedeki yerini almıştır. Şeref Meselesi ise kısa sürse de oldukça sevilen dizilerden biri olmuştur. Muhteşem Yüzyıl, Aşk-ı Memnu, Kardeş Payı, İşler Güçler gibi dizilerde en sevilen Türk dizilerinden bazılarıdır.

Dijital Platformlardaki En İyi Türk Dizileri Hangileridir?

Son yıllarda televizyonların yerini almaya başlayan dijital platformlarda yayınlanan birçok dizide oldukça sevilmiştir. Bu dizilerin en başında 9 IMDB puanıyla Şahsiyet yer almaktadır. Bir kitap uyarlaması olan Fi dizisi de 7.8'lik IMDB puanıyla listede üst sıralarda yer almaktadır. Yine bir dijital platformda yayınlanan Masum dizisi de 8.3'lük puanıyla en sevilen Türk dizilerindendir. Uysallar, Kuş Uçusu, Mezarlık, Kulüp, Fatma, Bir Başkadır, Atiye, Aşk 101, 50 m2 gibi dizilerde Netflix yapımı en sevilen Türk dizilerinden bazılarıdır. Netflix'in ilk yerli yapımı olan Hakan: Muhafız dizisi de oldukça sevilen bir Türk dizisi olmuştur.