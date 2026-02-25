Haberler Yaşam Haberleri En kilit noktada trafiği yavaşlatıyorlardı... Sürücülerin kabusu “seyyar satıcılar” drondan kaçamadı!
İstanbul’un en kritik noktalarında trafiği felç eden, sürücüleri canından bezdiren seyyar satıcı ve cam silicilere karşı Başakşehir’de çalışma yapıldı. Başakşehir Emniyeti, trafik akışını tehlikeye atan ve sürücüleri darlayan kaçak seyyar satıcıları, drone destekli takiple tek tek tespit etti. "Bozuk param yok" diyen sürücüye "Sen ver abi, biz bozarız" diyecek kadar işi ileri götüren satıcılara ceza yağdı. SABAH’a konuşan uzman sürüş eğitmeni Serkan Çabuş, "Sadece trafiği değil, satılan gıda ürünleriyle sağlığınızı da tehlikeye atıyorlar" dedi.

Her gün işi, okulu ve birçok sebeple evinden otomobilleriyle çıkan vatandaşların en büyük kabusu İstanbul'un trafiği. Ancak bu trafiğin sebebi her zaman artan otomobil sayısı olmuyor. Kimi zaman yola atlayan, kimi zaman hiç olmadık yerden çıkan seyyar satıcılar da bu trafiğin sebepleri arasında. Cam silmek için otomobilleri durdurdukları, çiçek satma amacıyla sürücüleri sürekli darladıkları ve eşyalarını yola koymaları sebebiyle trafiği engelledikleri için sürücülerden bir süredir şikayet yağıyordu.



"DRONE DESTEKLİ ÇALIŞMAYLA GÜZERGAHLARI TESPİT EDİLDİ"

İstanbul'un merkezi geçiş noktalarından biri olması sebebiyle kritik öneme sahip Başakşehir'in çevresinde şikayetler artınca Emniyeti harekete geçti. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurulan bir ekip drone ile yaptıkları incelemelerde, kaçak seyyar satıcıların kullandıkları güzergah ve satış yaptıkları noktaları belirledi. İnceleme üzerine harekete geçen polis, kaçak seyyar satıcılarını yakaladı. Yakalanan şüphelilere Kabahatler Kanunu'nca işlem yapılarak para cezası uygulandı. Yaşı küçüklere ise "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüklerin İhlali" kapsamında işlem yapıldı.



"DİYALOGDAN KAÇININ"

Uzman sürüş eğitmeni Serkan Çabuş, seyyar satıcıları ve sürücülerin alması gereken önlemleri SABAH'a değerlendirdi, "Seyyar satıcıların sadece motorlu taşıtlara ayrılmış alanlarda olmaması gerekiyor. Ani bir trafik hızı artımında insan canı direkt tehlikeye giriyor. Sürücü dikkati trafikte en önemli unsurlardan biri siz sürücüyle diyaloğa girdiğinizde, para alışverişi yaptığınızda veya rahatsız ettiğinizde bu kez de trafikte diğer kişilerin canını tehlikeye atıyorsunuz. Çünkü en basit tabirle takip mesafesi bile bozularak kazalar olabiliyor."



SEYYAR SATICILARA KARŞI NASIL TEPKİ ALINMALI

Satılan ürünlerin insan sağlığına verdiği zararı hatırlatan Çabuş, "Satıcıların sattığı ürünler genelde yoğun egzoz dumanı altında, hijyensiz koşullarda bulunurken markası belli olmayan veya jelatinsiz ürünler oluyor. Önce sağlığınızı düşünün; bir pet şişe su bile sandığınız kadar temiz olmayabilir. Dilenciler ve cam silenler oldukça agresif olabiliyor. Kimin nasıl tepki vereceğini bilemiyoruz. Camınızı kapatın, kapınızı kilitleyin ve yolunuza devam edin. Ben bile 'Bozuk yok' dediğimde, 'Sen ver abi biz bozarız' diyorlar; durumlar bu noktaya gelmiş. Polisimizin yaptığı bu çalışma önemli, canı gönülden destekliyoruz" dedi.

