En küçük ilçeye en büyük hastane

Diyarbakır'ın en küçük ilçesi olan Hani'de yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Toplam 10 bin 750 metrekare kapalı alana sahip hastane, 35 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başladı. İhtiyaç halinde kapasitesi 64 yatağa kadar artırılabilecek şekilde planlanan hastanede, 12 poliklinik odası, 3 üniteli ağız ve diş sağlığı polikliniği, gebe okulu ve ebe polikliniği, 2 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, 8 yataklı hemodiyaliz ünitesi ile evde sağlık hizmetleri birimi yer alıyor.

MODERN ALTYAPI, GÜÇLÜ KADRO

Hastanede ayrıca anne adaylarının doğum süreçlerini daha konforlu geçirebilmesi amacıyla modern TDL (Travay, Doğum, Lohusa) odaları da hizmete sunuldu. Acil servis bölümü ise erkek, kadın ve çocuk müşahede alanları, travma ve müdahale odaları, canlandırma ünitesi ile kapsamlı bir yapıda planlandı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, "Hastanemiz, yalnızca bir sağlık tesisi değil; vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı, güvenli ve modern şartlarda ulaşabilmesi adına önemli bir yatırımdır. Modern altyapısı, donanımlı birimleri ve güçlü sağlık kadrosuyla uzun yıllar hizmet verecek önemli bir sağlık kompleksi olan hastane, 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunacak.