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Giriş Tarihi: 1.07.2026

En parlak hâliyle büyüledi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Mahir ALAN
En parlak hâliyle büyüledi
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Gökyüzünde 28 Haziran gecesi başlayan dolunay evresi, dün gece en net ve parlak haliyle görüntülendi. Ay'ın 29,5 günlük döngüsünün tam ortasına denk gelen bu evrede, gökyüzü açık havayla birlikte adeta aydınlandı. Trabzon Uzungöl, Adıyaman ve İstanbul'un yanı sıra pek çok yerde ay gözlemi yapıldı. ABD'de "Çilek Dolunayı" olarak anılan bu dönem, Türk kültüründe yüzyıllardır "Ay'ın on dördü" veya "Bedr-i Kâmil" olarak adlandırılıyor. Tamamen yuvarlak ve parlak görünen ay bu evresini birkaç gün boyunca sürdürüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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