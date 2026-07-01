En parlak hâliyle büyüledi

Gökyüzünde 28 Haziran gecesi başlayan dolunay evresi, dün gece en net ve parlak haliyle görüntülendi. Ay'ın 29,5 günlük döngüsünün tam ortasına denk gelen bu evrede, gökyüzü açık havayla birlikte adeta aydınlandı. Trabzon Uzungöl, Adıyaman ve İstanbul'un yanı sıra pek çok yerde ay gözlemi yapıldı. ABD'de "Çilek Dolunayı" olarak anılan bu dönem, Türk kültüründe yüzyıllardır "Ay'ın on dördü" veya "Bedr-i Kâmil" olarak adlandırılıyor. Tamamen yuvarlak ve parlak görünen ay bu evresini birkaç gün boyunca sürdürüyor.