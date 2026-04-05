En renkli festivalde bahar coşkusu

Adana'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaretçiler, Atatürk ve Merkez parklarındaki etkinlik alanında hediyelik eşya ve yiyecek satılan stantları gezip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde, "tatlı-pasta", "soğuk-sıcak yemekler" ve "yöresel Adana mutfağı" yarışmaları düzenlendi. Çocuk oyun alanları ve sahnelerin oluşturulduğu parklarda ziyaretçiler katıldıkları etkinliklerde vakit geçirdi. Kortej yürüyüşüne binlerce Adanalı katıldı.

SOKAKLAR COŞKULU

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, karnavalın kısa sürede uluslararası bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, "Biz sadece Türkiye'den değil, dünyadan herkesi Adana'da buluşturmaya başladık. Bazı yıllar 1.5 milyon kişi Adana sokaklarında oluyor. Bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bütün oteller doldu. Sadece Adana'da değil, civar illerdeki oteller de karnaval sayesinde doluyor" dedi. Öte yandan Adana Valisi Mustafa Yavuz, son günlerde kentte etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle karnavalda açılan stantların zarar gördüğünü belirtip, "Adanalı hemşerilerimizin yaşadığı mağduriyetler var. Bu stantların 3 gün daha açık kalmasının hem esnafımız hem de Adanalı hemşerilerimiz açısından faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Karnaval 5 Nisan'a, stantlar ise 8 Nisan Çarşamba akşamına kadar açık kalacak" diye konuştu.