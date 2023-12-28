En Şanslı Burç Hangisi? Araştırmalara Göre Zodyak Kuşağındaki En Şanslı Burçlar Sıralaması

En şanslı burç hangisi öğrenmek için burçların yönetici gezegenlerine bakılması gerekir. Diğer etken ise Arap Noktasının hangi evde bulunduğudur. Bu, aşk, evlilik, iş, başarı ve para hakkında genel olarak fikir verir. Öte yandan, bazı burçlar şans anlamında diğerlerine göre daha öndedir. Bunların hangileri olduğunu öğrenmek için araştırmalara göre Zodyak kuşağındaki en şanslı burçlar sıralaması ile ilgili araştırma yapmakta fayda vardır.

En Şanslı Burç Hangisi?

Astrolojiye göre burçların, şans, iş, para, aşk ve daha birçok şeye göz ardı edilemeyecek bir etkisi bulunur. Şans, oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır ve hayatın her anında ihtiyaç duyulan olanakların hepsidir. İnsanlar, fırsatların peşinden koşmaktansa onların kendilerini bulmasından hoşlanır. Bunun için astroloji önemli bir kılavuzdur ve bir kişinin hayatı ile ilgili işe yarar veriler sunar. Yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olur, hangi alanlarda başarılı olabileceğini söyler, çok para kazanmak için ne yapması gerektiğinden bahseder. Hatta kişinin belli konularla ilgili atılımlarda bulunması için en şanslı tarihler hakkında bilgi verir. Bir de yönetici gezegeninden dolayı doğuştan şanslı olan bazı burçlar vardır.

Aslan

Yönetici yıldızı Güneş olan Aslan burcu, Zodyak'ın en şanslısı olarak kabul edilir. Doğuştan lider olan bu burcun insanları, dikkat çekmekte ve başarıya ulaşmakta hiç zorlanmazlar. Lükse ve gösterişe düşkün oldukları için bunları elde etmek için ellerinden geleni yaparlar. Fırsatları gözünden tanırlar ve her zaman yararlanmanın bir yolunu bulurlar. Aslanlar, kedi gibi hep dört ayak üstüne düşerler. Güneş'in etkisi altında oldukları için her konuda talih onlardan yanadır. Bundan dolayı, yetenekli oldukları alanlarda başarıya, paraya ve üne kolaylıkla ulaşırlar.

Yay

Bolluk ve bereket gezegeni olan Jüpiter sayesinde Yay insanlarının sırtının yere gelmesi imkansızdır. "Şans Gezegeni" olarak bilinen Jüpiter, her alanda büyütme, genişletme ve çoğaltma gibi etkilere sahiptir. Bu yüzden, doğum haritasında bulunduğu ev ve diğer gezegenlerle olan açıları çok önemlidir. Bir ateş burcu olduklarından dolayı Yay insanları hiçbir zaman durağan değildirler. Sürekli yeni fırsatlar peşindedirler ve talih onlardan yana olduğu için bulmakta hiç zorlanmazlar. Adeta bir mıknatıs gibi zenginliği, ünü ve başarıyı kendilerine çekerler. Yolculuk ve yurtdışı ile bağlantılı olan Yay burcu, yeni maceralar yaşama konusunda da bir o kadar şanslıdır.

Boğa

Aşk, güzellik ve tutkunun yıldızı olan Venüs tarafından yönetilen Boğa burcu, oldukça şanslıdır. Bu burcun insanları, patron veya mal sahibi olmak için dünyaya gelir. Sürekli fethetme arzusu içindedirler ve lükse düşkünlükleri nedeniyle iyi bir yaşam sürmek için çabalarlar. Venüs ise Boğaların bu isteklerine ulaşmak için gerekli olan koşulları sağlar. Çünkü o aynı zamanda parayı ve lüksü de temsil eder. Boğa burcu, toprak elementinden olduğu için ulaştığı serveti elde tutmak ve çoğaltmak konusunda çok başarılıdır. Toprak sahibi olarak, taşınmaz mallar alarak ve yatırım yaparak zenginliğine zenginlik katabilir. Bu açıdan, hem şanslıdır hem de zekice davranır.

Terazi

Terazi burcunun yıldızı, hislerin, romantik ilişkilerin, güzelliğin ve lüksün temsilcisi Venüs'tür. Her ne kadar Boğa burcu ile bu yıldızı paylaşıyor olsa da Terazi, maddiyata çok önem vermeyen bir kişiliktir. Ancak bundan, onun lüksten ve güzel şeylerden hoşlanmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Öte yandan, Venüs sayesinde istedikleri gösterişli hayata ulaşmakta zorlanmazlar. Yalnızca para değil, aşk hayatlarında da çok şanslıdırlar. Flörtöz bir yapıya ve doğal bir çekiciliğe sahip olduklarından dolayı çok sayıda aşk yaşarlar. Başkalarının hayalini bile kuramadığı insanları kendilerine aşık ederler.