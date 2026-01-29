Haberler Yaşam Haberleri En sıcak Silopi en soğuk Yüksekova
Giriş Tarihi: 29.01.2026

En sıcak Silopi en soğuk Yüksekova

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
  • ABONE OL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bulunan toplam 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2025 yılında gerçekleşen rekor hava değerlerini açıkladı. 2025 yılının en sıcak günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşandı. 25 Temmuz'da Silopi'de hava sıcaklığı 50.5 derece olarak ölçüldü. Yılın en soğuk günü 25 Şubat'ta Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yaşandı. Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndaki istasyonda hava sıcaklığı -35,1 derece olarak ölçüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
En sıcak Silopi en soğuk Yüksekova
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz