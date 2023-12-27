En Sinsi Burç Hangisi? Araştırmalara Göre Zodyak Kuşağındaki En Sinsi Burçlar Sıralaması

Zodyak kuşağında sinsi olarak nitelendirilen burçlar genelde kişilerin çekindiği burçlardır. Ne yapacakları tam kestirilemeyen bu burcun insanları kişileri şaşkınlığa uğratmak konusunda da son derece başarılı olabilirler. Bunun yanında araştırmalara göre Zodyak kuşağındaki en sinsi burçlar sıralaması içerisinde birçok burç ile karşılaşılabilir. Bu bakımdan en sinsi burç hangisi sorusunun yanıtını bulmak için daha detaylı araştırmak gerekir.

En Sinsi Burç Hangisi?

En sinsi burçlar içerisinde birden fazla burç isminden bahsetmek mümkün olabilir. Bu burçlar genelde gizli kapaklı işler çevirmeye meyilli kişilerdir. Başka kişilerin arkasından konuşmak, iş yapmak ya da zaman zaman yalan söylemek en önemli özellikleri arasında yer alabilir. Bu burcun insanlar karşı taraf üzerinde son derece iyi bir güven duygusu yaratır. Sonrasında ise kendileri için iyi başkaları için nahoş sonuçların ortaya çıkabileceği eylemlerde bulunabilirler.

Burçlar Arasında En Sinsi Olanlar Hangileridir?

Sinsi özellikler sergileyen birden fazla burç olsa da bazılarında bu durum daha da öne çıkabilir. Sinsi burçlar gizli kapaklı işler çevirme eğilimindedir. En bilinen sinsi burçlar ise şu şekildedir:

Akrep Burçları: Bu burçlar inatçı ve oldukça rekabetçi bir yapıya sahiptirler. Akreplerin zor durumda kalmayı sevmedikleri söylenebilir. Bu burçların sinsilik özellikleri ise arzularının çok güçlü olmasından kaynaklanmaktadır.

İkizler burcu da en sinsi burç sıralamasında yer alır. Değişken tavırları ve kararsızlıkları ile insanları zor durumda bırakabilirler. Özellikle erkekleri yanlışlarını kabul etmek istemezler. Bunun yanında akıl aldıkları kişilerin samimiyetinden de şüphe duyarlar. Dozu kaçan önyargılara sahiptirler.

Balık burcu ise üçüncü sırada yer alır. Duygularını çok iyi gizleyen bu burçlar içe kapanık tavırları ile bilinirler.

Yengeç burçları da yine sinsi olarak nitelen burçlar arasındadır. Duygusal yönleri ağır basan yengeçler akla dönük işlerde sinsilik yapabilirler.

Bu burçlar sinsilik yönü ağır basan burçlar olsa da bu özelliklerini yükselen ve ay burcu gibi burçlar da etkileyebilmektedir. Bundan dolayı burçları değerlendirirken birçok kişilerin birçok yönünü de dikkate almak gerekir.