Klima seçimi yapılırken yalnızca soğutma veya ısıtma kapasitesi değil; cihazın uzun vadede sağlayacağı maliyet avantajı da göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle elektrik faturalarının yükseldiği dönemlerde, enerji sınıfı, kompresör tipi ve çalışma prensibi gibi teknik detaylar belirleyici faktör hâline gelir. Bu faktörler en tasarruflu klima hangisi, hangi klima tasarrufludur ve az elektrik tüketir gibi soruların sorulmasındaki ana sebepler arasındadır.

En Tasarruflu Klima Hangisi?

İnverter klimalar, günümüzde en tasarruflu klima türü olarak öne çıkmaktadır. Bu tip klimalar, sabit hızda çalışmak yerine, ortam sıcaklığına göre hızlarını ayarlayabilir. Böylece ilk çalıştırma anında yüksek performansla enerji kullanırken, istenilen sıcaklığa ulaşıldığında düşük güçle çalışmaya devam ederler. Bu da sabit hızlı klimalara göre %30'a varan enerji tasarrufu sağlar.

Hangi Klima Tasarrufludur ve Az Elektrik Tüketir?

Az elektrik tüketen klimalar genellikle şu özellikleri taşır:

Inverter teknolojisi: Enerji tüketimini düşürür ve oda sıcaklığına daha hızlı ulaşır.

Enerji tüketimini düşürür ve oda sıcaklığına daha hızlı ulaşır. Yüksek enerji sınıfı: A++ veya A+++ enerji sınıfına sahip modeller, daha az elektrik harcar.

A++ veya A+++ enerji sınıfına sahip modeller, daha az elektrik harcar. Doğru BTU kapasitesi: İhtiyacınızdan büyük veya küçük BTU kapasitesine sahip klima seçmek, enerji israfına yol açabilir. Odanızın büyüklüğüne uygun BTU seçimi yapılmalıdır.

İhtiyacınızdan büyük veya küçük BTU kapasitesine sahip klima seçmek, enerji israfına yol açabilir. Odanızın büyüklüğüne uygun BTU seçimi yapılmalıdır. Isı pompası özelliği: Sadece yazın değil, kışın da ısıtma için kullanılan klimalar arasında enerji verimliliği sağlayan modeller mevcuttur.

Sadece yazın değil, kışın da ısıtma için kullanılan klimalar arasında enerji verimliliği sağlayan modeller mevcuttur. Akıllı sensörler ve zamanlayıcılar: Otomatik kapanma, uyku modu ve sensör özellikleri ile gereksiz çalışmanın önüne geçilir.

Piyasada en çok tercih edilen ve tasarruflu bulunan klima markaları arasında Mitsubishi Electric, Daikin, Bosch, LG ve Samsung yer almaktadır. Özellikle A+++ sınıfı inverter modelleri bu firmalar arasında öne çıkar.