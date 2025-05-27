Klima seçimi yapılırken yalnızca soğutma veya ısıtma kapasitesi değil; cihazın uzun vadede sağlayacağı maliyet avantajı da göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle elektrik faturalarının yükseldiği dönemlerde, enerji sınıfı, kompresör tipi ve çalışma prensibi gibi teknik detaylar belirleyici faktör hâline gelir. Bu faktörler en tasarruflu klima hangisi, hangi klima tasarrufludur ve az elektrik tüketir gibi soruların sorulmasındaki ana sebepler arasındadır.
İnverter klimalar, günümüzde en tasarruflu klima türü olarak öne çıkmaktadır. Bu tip klimalar, sabit hızda çalışmak yerine, ortam sıcaklığına göre hızlarını ayarlayabilir. Böylece ilk çalıştırma anında yüksek performansla enerji kullanırken, istenilen sıcaklığa ulaşıldığında düşük güçle çalışmaya devam ederler. Bu da sabit hızlı klimalara göre %30'a varan enerji tasarrufu sağlar.
Az elektrik tüketen klimalar genellikle şu özellikleri taşır:
Piyasada en çok tercih edilen ve tasarruflu bulunan klima markaları arasında Mitsubishi Electric, Daikin, Bosch, LG ve Samsung yer almaktadır. Özellikle A+++ sınıfı inverter modelleri bu firmalar arasında öne çıkar.