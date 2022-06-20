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Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:22

En Uzun Gece film oyuncuları: En Uzun Gece konusu ne, oyuncu kadrosu nasıl, nerede çekildi?

En Uzun Gece film oyuncuları: En Uzun Gece konusu ne, oyuncu kadrosu nasıl, nerede çekildi?

Bu akşam Show TV ekranlarında Morgan Freeman’ın başrolünde olduğu En Uzun Gece filmi yayınlanacak. En Uzun Gece oyuncuları ve konusu gibi detaylarla merak ediliyor. Bir intikam temasını işleyerek dikkatli izleyicilerinin bakışlarını üzerine çeken film bu akşam ekranlarda yayınlanacak. 2021 yılında gösterime giren En Uzun Gece hala izleyenler tarafından oldukça beğeniliyor. Peki, En Uzun Gece oyuncuları ve konusu ne? İşte detaylar…

En Uzun Gece bu akşam ekranlara gelecek. Morgan Freeman'ın yeni filmlerinden olan En Uzun Gece oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. En Uzun Gece oyuncuları ve çekildiği yerler bizçok sinemasever tarafından merak edilmektedir. Peki, En Uzun Gece oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar...

EN UZUN GECE FİLMİ KONUSU

Genç bir anne olan Victoria, bir Rus uyuşturucu kuryesi olarak karanlık geçmişini geride bırakmaya çalışır. Ancak o ne kadar uğraşsa da geçmişinden kurtulamaz. Emekli bir polis olan Damon, Victoria'nın kızını rehin tutarak onu verdiği emirleri yerine getirmeye zorlar. Vicrtoria, kızını yeniden görmek için silah ve motosikletini yeniden kullanarak bir dizi gangsteri alt etmeye çalışır.

EN UZUN GECE OYUNCULARI

Morgen Freeman, Ruby Rose, Patrick Muldoon, Nick Vallelonga ve Julie Lott, En Uzun Gece filminin oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

EN UZUN GECE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ABD'nin Mississippi ve Illinois eyaletlerinde çekildi.

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En Uzun Gece film oyuncuları: En Uzun Gece konusu ne, oyuncu kadrosu nasıl, nerede çekildi?
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