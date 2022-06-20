En Uzun Gece film oyuncuları: En Uzun Gece konusu ne, oyuncu kadrosu nasıl, nerede çekildi?

En Uzun Gece bu akşam ekranlara gelecek. Morgan Freeman'ın yeni filmlerinden olan En Uzun Gece oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. En Uzun Gece oyuncuları ve çekildiği yerler bizçok sinemasever tarafından merak edilmektedir. Peki, En Uzun Gece oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar...
Genç bir anne olan Victoria, bir Rus uyuşturucu kuryesi olarak karanlık geçmişini geride bırakmaya çalışır. Ancak o ne kadar uğraşsa da geçmişinden kurtulamaz. Emekli bir polis olan Damon, Victoria'nın kızını rehin tutarak onu verdiği emirleri yerine getirmeye zorlar. Vicrtoria, kızını yeniden görmek için silah ve motosikletini yeniden kullanarak bir dizi gangsteri alt etmeye çalışır.