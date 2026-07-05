En yaşlı gaziden valiye ziyaret

Trabzon'un sembol isimlerinden 97 yaşındaki Kore gazisi Pirağa Uzun yürüyerek geldiği Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti. Uzun'u Vali Tahir Şahin makamında ağırladı. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada kahraman gaziyi misafir etmekten büyük onur duyulduğu belirtildi. Vatan uğruna gösterilen fedakarlık ve kahramanlıkların daima minnet ve şükranla hatırlanacağını vurgulanan açıklamada 100 yaşına yaklaşan Uzun'a hayırlı, sağlıklı ve bereketli ömürler temennisinde bulunuldu. Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden olan Pirağa Uzun, verdiği bir röportajda sağlıklı yaşamını yaylalarda doğal ürünlerle beslenmeye borçlu olduğunu belirterek, "Dağlarda inek baktım, taze süt ve tereyağı yedim, tarla ektim, ektiğim fasülye, domates, mısır gibi ürünlerle beslendim. Çok çalıştım, Atalarımızın dediği gibi "çalışan demir pas tutmaz". Bende pas tutmadım "demişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!