Enam Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kuran'ı Kerimin yedinci cüzünde yer alan ve koyun, keçi, deve ile sığır gibi ehli hayvanları ifade eden enam teriminden adını alan Enam Suresi adalet, peygamberlik ve ahiret meselelerinin konu edinir. Bu surenin ilk üç ayeti, Allah'ın yaratıcılığını ve mutlak hakimiyetini konu eder. Enam Suresi 1-2-3. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı araştırıldığında bu surenin ele aldığı hususlar daha iyi anlaşılacaktır.

Enam Suresi 1-2-3. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu

Enam Suresinin başlangıcı olan 1-2-3. ayetler, çok yönlü bir mesaj barındırır. Tevhit, adalet ve ahiret konularına vurgu yapan bu surede Allah'ın mutlak hakimiyeti de öne çıkmaktadır. Mekke döneminde inen bu ayetler o dönemin şartlarında insanların batıl inançlarını ve küfrünü reddetmeye yönelik çağrıları içermektedir. Enam suresinin ilk üç ayetinin okunuşu ise şöyledir;

1.Elhamdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezıne keferu bi rabbihim ya'dilun

2.Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun

3.Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya'lemü sirraküm ve cehraküm ve ya'lemü ma teksibun

Enam Suresi 1-2-3. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Enam Suresi Kur'an-ı Kerim'de 7. cüzde yer almaktadır ve 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. ayetleri dışında Mekke döneminde indirilmiştir. Toplam 165 ayetten oluşan bu sure, Kur'an'ın ahlaki ve itikadı mesajlarının çok boyutlu bir özeti niteliğindedir. Özellikle ilk üç ayet Allah'ın kulları üzerindeki mutlak hakimiyetini ifade etmektedir. Bu surenin ilgili ayetlerinin Türkçe anlamı ve meali şu şekildedir;

1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.

2. O öyle bir Rab'dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.

3. Halbuki O, göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.