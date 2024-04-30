Enam Suresi 103. Ayet Okunuşu - Enam Suresi’nin 103. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Enam Suresi 103. Ayet, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) ve önceki peygamberlere vahyedilen doğru bilgiye ve rehberliğe sıkı sıkıya sarılma gerekliliğini vurgular. Müminlerin Allah'ın vahyiyle yönlendirilmeleri ve ona uymaları önemlidir. Enam Suresi 103. ayet okunuşu İslam'ın temel prensiplerinden birini açıklar ve müminlerin doğru yolda olmaları, şirke karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatır. Enam Suresi'nin 103. ayeti Türkçe anlamı ve meali doğru inanç, vahiy ve itaat konularında önemli bir rehberlik sunar.

Enam Suresi 103. Ayet Arapça Yazılışı





Enam Suresi 103. Ayet Okunuşu

Lâ tudrikuhul ebsâru ve huve yudrikul ebsâr(ebsâra) ve huvel lâtîful habîr(habîru).

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Enam Suresi'nin 103. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali