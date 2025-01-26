En'âm Suresi'nin 112-114. ayetleri, Kur'an'ın Allah'tan gelen hakikat olduğuna dair açık delilleri ifade eder. Bu ayetler, Müslümanlara, ahirete inanmayanların yalanlarından korunmaları gerektiğini öğütler. Aynı zamanda, Kur'an'ın bir hidayet rehberi olduğunu hatırlatılır. Bu öğütler, müminlere, hayatlarını doğru bir çizgide sürdürebilmeleri için önemli bir rehberlik sunar. Enam Suresi 112-113-114. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu konularda bizi net bir şekilde bilgilendirir.

Enam Suresi 112-113-114. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 112-113-114. Ayet Okunuşu

112. Ayet: Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven şeyatıynel insi vel cinni yuhıy ba'duhüm illa ba'dın zuhrufel kavli ğurura ve lev şae rabbüke ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun

113. Ayet: Ve li tesğa ileyhi ef'idetüllezıne la yü'minune bil ahırati ve li yerdavhü ve li yakterifu ma hüm mukterifun

114. Ayet: E fe ğayrallahi ebteğıy hakamev ve hüvellezı enzele ileykümül kitabe müfassala vellezıne ateynahümül kitabe ya'lemune ennehu münezzelüm mir rabbike bil hakkı fe la tekunenne minel mümterın

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Enam Suresi 112-113-114. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

112. Ayet: İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.

113. Ayet: Bir de (şeytanlar), ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye (bu fısıldamayı yaparlar).

114. Ayet: "Size Kitab'ı (Kur'an'ı) hak olarak indiren O iken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım?" (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma.