Kur'an, insanın yaratılışına ve evrendeki konumuna ışık tutar. Sadece bireysel yaşam için değil, toplumsal düzen için de bir rehberdir. Ayetlerde geçen her kelime, insanın kendisini ve çevresini anlaması için bir işaret niteliğindedir. İbadetlerden ahlaka, sosyal ilişkilerden doğa kanunlarına kadar birçok konuda yol gösterir. Enam Suresi 118-119-120. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da Kur'an'ın ne kadar büyük bir yol gösterici olduğunu gözler önüne serer.

Enam Suresi 118-119-120. Ayet Arapça Yazılışı

118. Ayet:

119-120. Ayet:

Enam Suresi 118-119-120. Ayet Okunuşu

118. Ayet: Fe külu mimma zükirasmüllahi aleyhi in küntüm bi ayatihı mü'minın

119. Ayet: Ve maleküm ella te'külu mimma zükirasmüllahi aleyhi ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm ileyh ve inne kesıral le yüdıllune bi ehvaihim bi ğayri ılm inne rabbeke hüve a'lemü bil mu'tedın

120. Ayet: Ve zeru zahiral ismi ve batıneh innellezıne yeksibunel isme seyüczevne bima kanu yakterifun

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Enam Suresi 118-119-120. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

118. Ayet: Artık, âyetlerine inanan kimseler iseniz üzerine Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin.

119. Ayet: Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.

120. Ayet: Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.